Almanya'daki yangın: 1 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde bir apartman dairesinin mutfağında sabaha karşı yangın çıktı.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre, Alman televizyonlarında yer alan haberlerde, yangının sabaha karşı 03.30'de meydana geldiğini duyurdu.

Yangında 15 yaşındaki Özgün Morali ve Hırvat asıllı arkadaşı 16 yaşındaki Marko Braun yaşamını yitirdi.

Evin penceresinden atlayan anne Figen Morali ile kardeşi Kenan Gün ise yaralandı.

Annenin sağlık durumunun ağır olduğu, kardeşinse tedavisine devam edildiği açıklandı.

Türkiye’de bulunan ve yangından birkaç saat sonra dönen Mehmet Morali oğlunun öldüğünü, eşinin ağır yaralandığını ve evinin yandığını öğrenince şoke olduğu açıklandı.

Almany yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.