Almanya’daki Türklerin çoğu AKP’yi seçti



Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk seçmenden 482 bin 530'u sandık başına gitmiş, Almanya'da seçime katılım oranı geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine kıyasla bir hayli artarak yüzde 35 dolayına yükselmişti.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı rakamlara göre, bu seçmenlerin yarısından fazlası siyasi tercihini AKP doğrultusunda yaptı. AKP, Almanyalı Türk seçmenlerin yüzde 53'ünün oyunu aldı.

Ancak HDP'ye de Almanya'dan destek büyük oldu. Son verilere göre, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 18,7'si HDP'ye oy verdi.

7 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından HDP'nin yüzde 10 barajını aştığının ortaya çıkması üzerine Hamburg, Stuttgart, Berlin, Köln gibi büyük kentlerde yaşayan HDP taraftarları kutlamalar yapmıştı.

Almanya'daki oy dağılımında HDP'yi CHP izledi. CHP Almanya'daki oyların yaklaşık yüzde 16'sını almayı başardı.

Verilere göre, AKP Almanya'da en yüksek desteği yüzde 65,67 oy oranı ile Münster'den, ikinci sırada ise yüzde 59,49 ile Düsseldorf'tan aldı.

HDP ise en yüksek oyu Hannover'den aldı. Hannover'de seçmenlerin yüzde 25,22'si HDP dedi.

‘AKP iyi teşkilatlanmış durumda'

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAM) uzmanlarından Gülay Kızılocak, Almanya'da AKP'ye verilen desteğin yüksek olmasının nedenini Almanya'daki seçmenlerin genel olarak muhafazakar olması ile ilişkilendirdi. Kızılocak, Almanya'da AKP'nin çok iyi şekilde teşkilatlandığına dikkat çekti. Uzman, uzaklığın da etkisi olduğunu savunarak, buradaki birinci nesil seçmenin Türkiye'deki tartışmalarla doğrudan ilişkili olmadığını ve AKP'ye sadık kaldığını belirtti. Uzmana görei HDP'ye giden oylarda ise partinin yüzde 10 barajını aşması yönündeki çabaların etkili olduğu değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İsviçre'de seçmenlerin yüzde 49'u HDP'ye oy verirken, Avusturya'da AKP yüzde 64, HDP yüzde 14 dolayında oy aldı.