Almanya'daki Türklere mektup: Siz bizdensiniz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı mektup Bild gazetesinde yayımlandı. Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı takındığı sert tutumun gerekçesini anlatan Gabriel, Almanlar ve Türkler arasındaki dostluğu "büyük bir hazine" olarak değerlendirdi.

Ancak Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye karşı yeni bir politika benimsemek durumunda kaldıklarını ifade eden Gabriel mektubunda, "Biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olduk, çünkü Almanya ve Türkiye arasındaki iyi bir ilişkinin sizler için önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gabriel ancak Alman vatandaşlarının tutuklanmasına karşı kayıtsız kalamayacaklarını belirtti. Bakan Gabriel, "Vatandaşlarımızı korumak zorundayız" dedi.

Almanya'nın tepkisinin Türkiye'deki insanları ve Almanya'daki Türk kökenli vatandaşları hedef almadığını ifade eden Gabriel, "Türkiye ve Almanya arasındaki zor siyasi ilişkilerden bağımsız olarak bizim için şurası açık: Sizler, Almanya'daki Türkiye kökenli insanlar, bizdensiniz, Alman pasaportunuz olsun ya da olmasın" ifadelerini kullandı.

Türkiye - Almanya krizi

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek Berlin'e geri dönen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye gidecek Almanlara çok dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Gabriel ayrıca Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptıkları ihracata ve yatırımlarına uygulanan Hermes kredi garantisinin gözden geçirileceğini söylemişti. Gabriel, AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımların ödenmesi konusunda da Avrupalı ortakları ile görüşeceğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/HS/ÖA