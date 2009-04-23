Almanya’daki Türkler terörden yargılanıyor

Almanya'nın en büyük terör davası başladı. Almanya’daki ABD askeri üssü Ramstein ve Frankfurt Havaalanı olmak üzere birçok noktaya yönelik saldırı planları ortaya çıktı. Müthiş bir operasyonla yakalanan 4 zanlıdan 2'si Türk.



Almanya’nın Sauerland bölgesindeki Oberschledorn köyü, 4 Eylül 2007 tarihinde ülkenin en önemli terör operasyonlarından birine sahne oldu. 600 dedektif tarafından aylarca yakından takip edilen El Kaide bağlantılı “İslami Cihad Birliği” örgütü üyesi üç kişi, saldırı hazırlığındayken son anda yakalandı.



Aralarında Adem Yılmaz (30) ve Atilla Selek (24) adlı 2 Türk'ün de bulunduğu 4 terör zanlısı hakkında açılan dava, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülmeye başladı.



Çiftlik evinde yakalanmışlardı



“Sauerland Grubu” adı verilen ve Almanya'da terör saldırıları hazırlığındayken yakalanan Yılmaz ile Müslüman olan Alman Fritz Gelowicz (29) ve Daniel Schneider'in (23) yanı sıra kendilerine bomba fitili temin etmekle suçlanan Selek'in duruşmasına medya yoğun ilgi gösterdi.



“İslami Cihat Birliği” adlı bir örgüte üye olmak ve bombalı saldırı planlamaktan yargılanan Yılmaz, Gelowicz ve Schneider, uzun bir süre gizli servisler tarafından izlendikten sonra Almanya'daki bir çiftlik evinde, patlayıcı madde imalatında kullanılan 730 litrelik bir sıvıyla birlikte yakalanmış, daha sonra da Selek tutuklanmıştı.



Londra saldırısından büyüğünü planlıyorlardı



Uzmanlara göre bu patlayıcıların etkisi, Londra ve Madrid’de düzenlenen saldırılardan çok daha büyük olabilirdi.



Türk vatandaşı olan Yılmaz'ın son olarak Hessen eyaletindeki Langen kentinde oturduğu, 2002 yılına kadar Alman Devlet Demiryollarında (DB) ve bir süre Frankfurt havaalanında çalıştığı belirlenmişti.



Selek'in ise 2007 yılının Şubat ayına kadar Türkiye'de yaşadığı ve diğer örgüt üyelerinin bomba imalatına katılmadığı, ancak polisin 2007 yılının Eylül ayında ele geçirdiği toplam 26 adet bomba fitilini terör hücresine sağlamakla suçlandığı kaydedildi.



Almanya’nın en büyük terör davası



- Alman polisi, aylarca takip ettiği Fritz Gelowicz (29), Daniel Schneider (22) ve Adem Yılmaz’ın (29) kaldığı eve Eylül 2007’de operasyon düzenledi.



- Operasyonda başta Almanya’daki ABD askeri üssü Ramstein ve Frankfurt Havaalanı olmak üzere birçok noktaya yönelik saldırı planları ve 400 kg TNT ele geçirildi. Uzmanlar saldırılar engellenmeseydi ölü sayısının yüzlerle ifade edileceğini belirtti.



- Evde bulunan 26 adet fünyeyi örgüte sağlamakla suçlanan Türk asıllı Atilla Selek de geçen yıl kaçtığı Konya’da Türk polisi tarafından yakalanarak, Almanya’ya iade edildi.



