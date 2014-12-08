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Almanya'daki Türkler 'evde Almanca konuşma zorunluluğu'na tepkili

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler, evde ve kamuya açık yerlerde Almanca konuşulmasını öngören yasa taslağına tepki gösterdi

08 Aralık 2014 14:50

Almanya'da koalisyon hükûmetinde yer alan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU), göçmenlerin kamuya açık yerlerde ve aile içinde Almanca konuşmalarını öngören çalışma taslağına tepkisi sürüyor. Taslakta, “Uzun vadede Almanya'da yaşamak isteyenler kamuya açık yerlerde ve aile içinde Almanca konuşmalı” ifadesi yer alıyor.

 

Parti kongresinde gündeme alınacak mı?

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CSU gelen tepkilere aldırış etmezken, partinin genel sekreteri Andreas Scheuer, "Çalışma taslağı, üzerinde iyi çalışılmış ve oylanmıştır. Parti yönetimi önlerine konulacak bu taslağı pazartesi günü tartışacak" dedi. Scheuer talepleri konusunda geri adım atmak için bir neden görmediklerini de ifade etti. Taslağın önümüzdeki haftasonu Nürnberg'de yapılacak parti kongresinde gündeme alınıp alınmayacağı ise merakla bekleniyor.

 

 

'Kimse karışamaz'

 

CSU'nun taslağına Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler tepki gösterdiler. Yaşanılan ülkenin dili olan Almancanın öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Türkler, buna karşın evde hangi dili konuşacaklarına kimsenin karışamayacağını belirttiler. Türkiye kökenli göçmenlerin genel görüşü ise, konunun suni gündem yaratmak için kullanıldığı ve ırkçılığı körükleyeceği yönünde.

 

 

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