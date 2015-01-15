Almanya'daki Türkler ne düşünüyor?



Almanya'daki Türkler karikatür dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan kanlı saldırıyı bir çok ortamda kınadı. Çatı kuruluşları yayınladıkları basın bildirileriyle, düzenledikleri toplantı ve gösterilerle teröre mesafeli olduklarını ve düşünce özgürlüğüne önem verdiklerini defalarca tekrarladılar.

Peki, Charlie Hebdo dergisisinin Hz. Muhammed karikatürüne kapakta yer verdiği, saldırıdan sonraki ilk baskısının Almanya'da da yayınlanacak olması hakkında Almanyalı Türkler ne düşünüyor?

Bir kesim tepkili

Avrupa Türk İslam Birliği ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, fikir özgürlüğüne inandıklarını ancak, Hz. Muhammed'in karikatürize edilmesini de doğru bulmadıklarını belirtiyor. Bu durumun Almanya'daki Müslümanları tahrik edecek ölçüde büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Öner, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Sonuçta bu bir karikatür. Bir olayın üzerine ne kadar çok giderseniz o kadar büyütürsünüz. Arkasında provokosyan amacı olduğunu düşünüyorum. Bunu bile bile tahriklere kapılmak doğru olmaz. Hz. Muhammed'in karikatürünün yapılması Almanya'daki Müslümanları üzmüştür. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz farklı. Ama bu durum söylediğim gibi, tahrike kapılmak için bir gerekçe olmamalı”

Aleviler sorun görmüyor

ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, Almanya'daki Müslümanların Hz. Muhammed karikatürden rahatsızlık duyduklarını vurgularken, Avrupa genelinde örgütlü Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Turgut Öker, Almanyalı Alevilerin karikatürden inançları gereği rahatsızlık duymadıklarını ifade etti.

Öker, “Aleviler açısından sanat ve mizah öğretilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Alevilik sembollere ve mizaha önem verir. O yüzden Almanya'daki Aleviler Hz. Muhammed'in karikatürlerinin çizilmesinden rahatsızlık duymuyor. Derginin Almanya'da da satışa çıkmasıyla ilgili bir sıkıntımız da olamaz” dedi.

Almanya'da Türk ve Alman edebiyatçılar tarafından kurulan Türk Alman Yazarlar Birliği'nin Başkanı Orhan Aras ise edebiyatın temelinde düşünce özgürlüğü yattığını belirterek, düşünce özgürlüğünün tartışma konusu bile yapılamayacağı görüşünde. Ancak Aras'ın toplumsal değerler ve hassasiyetler konusunda bazı uyarıları da var. Aras, "Bir yazar olarak elbette düşünce özgürlüğünden yanayım. Ama düşünce özgürlüğünün de sınırları olmalı. Toplumsal huzuru bozacak konularda daha dikkatli olunması taraftarıyım” diyerek görüşünü dile getirdi.

"Gençler karşı ama demokrasi bağlayıcı"

"Almanya'daki gençler karikatür konusunda neler düşünüyor?" sorusunu Türk Alman Akademisyenler Platformu (TD-Plattform) Başkanı Caner Aver'e yönelttik. Aver Türk gençlerinin genelde İslamiyet'i kimliklerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek, "İslam, Almanya'daki gençlerin kimliklerinde önemli bir yere sahip. Bu tür olaylar yaşandığında ciddi şekilde etkileniyorlar. Prensip olarak gençler yayınlanmasına karşılar ama demokrasi kültürü içinde yetiştikleri için sıkıntı olmuyor. Ama bu karşı duruş sadece İslamiyet söz konusu olduğunda değil, bütün dinlerle ilgili bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. “

Almanya'da yaşayan Türkler Hz. Muhammed karikatürlerinin basılmasına farklı tepkiler gösteriyorlar. Her kesim kendi perspektifinden konuyu değerlendiriyor. Ama hemfikir oldukları bir nokta var, o da tahriklere kapılınmaması hususunda yaptıkları çağrı.