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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki Türk vatandaşlarının üçte birinden fazlası oyunu kullandı

Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için Almanya’da 532 bin 227 Türk vatandaşı seçmen oyunu kullandı

07 Nisan 2017 19:24

Alman haber ajansı dpa, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da şu ana kadar 1 milyon 430 bin 126 kayıtlı seçmenden 532 bin 227'sinin oyunu kullandığını bildirdi. Bu sayılara göre, Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerin yaklaşık yüzde 37,22'si oyunu kullanmış durumda.

Seçme hakkına sahip 504 bin 166 Türk vatandaşı seçmen konsolosluklarda, 28 bin 061’i ise Türkiye’ye girişte gümrüklerde oyunu kullandı.

 

Köln, Düsseldorf, Essen ve Stuttgart katılım yüksek

 

27 Mart'tan bu yana 13 merkezde oy kullanma oranlarının, Berlin'de yüzde 32,43, Düsseldorf‘da yüzde 44,48 Essen'de yüzde 51,88, Frankfurt'ta yüzde 37,13, Hamburg'da yüzde 37,88 Hannover'de yüzde 32,51, Karlsruhe'de yüzde 33,23, Köln‘de yüzde 41,27, Mainz'de yüzde 38,77, Münih'te yüzde 36,54, Münster'de yüzde 17,85, Nürnberg‘de yüzde 33,75 ve Stuttgart'ta yüzde 40,89 olduğu bildirildi.

Almanya'ya kıyasla daha az sayıda Türk vatandaşı seçmenin yaşadığı Avusturya'da seçmenin yüzde 38,27'i, İsviçre'de ise yüzde 44,46'sı oyunu kullanmış durumda.

Almanya ve diğer yabancı ülkelerde şimdiye kadar toplam 915 binden fazla Türk seçmenin sandık başına gittiği ve oyunu kullandığı saptandı. Bu da 2 milyon 97 bin seçmenin, yani tam olarak seçmenin yüzde 30,78'inin oyunu kullanmış olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de seçme hakkına sahip yaklaşık 55 milyon 300 bin kişi bulunuyor. Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşı seçmenler ise seçmenlerin yüzde beşini oluşturuyor. Bu bakımdan Türkiye dışından gelecek oyların sonuç üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.

2015 yılının kasım ayındaki parlamento seçiminde Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 44,79'u seçime katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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