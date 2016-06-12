Almanya'daki Türk asıllı vekillere polis koruması

Alman parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıya evet oyu kullandıkları için ağır eleştirilere maruz kalan Türk kökenli Alman parlamenterlere polis koruması verildi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre; eleştirilerin tehditlere dönüşmesi üzerine 11 Türk kökenli vekil yakın koruma ile gezmeye başladı. Parlamenterlere yönelik koruma kararının federal polis, Berlin polisi, Federal Asayiş Dairesi ve parlamento polisinin katıldığı güvenlik toplantısında kararlaştırıldığı belirtiliyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntag (FAS) gazetesine konuşan adı açıklanmayan Türk kökenli bir kadın vekilin ifadelerine göre, kendisi seçim bölgesindeki toplantılara Cumartesi gününden itibaren polis koruması altında katılmaya başladı.

Tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirten Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, FAS'e yaptığı açıklamada, gerekli olduğunda güvenlik önlemlerinin yeni duruma uygun olarak düzenleneceğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türk kökenli Alman vekillere Türkiye'ye gitmemeleri yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edilmiş, bakanlık ise iddialara sessiz kalmayı yeğlemişti.