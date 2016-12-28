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Dünya

Almanya'daki TIR saldırısı ile ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişinin Tunus uyruklu olduğu belirtildi

28 Aralık 2016 23:07

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen hafta Noel pazarına yapılan TIR saldırısının zanlısı Tunuslu Anis Amri ile temasta olduğundan şüphelenilen bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılık makamından yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesine bağlı polislerin, Amri'nin cep telefonunda kayıtlı 40 yaşındaki Tunus vatandaşının iş yerinde ve evinde arama yapıldığı belirtildi.

Aramalar sonucunda, bu kişinin, söz konusu saldırıya dahil olabileceği yönünde işaretlerin bulunması nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan Tunuslunun, saldırıda ne şekilde yer aldığının, incelemenin ardından anlaşılacağı belirtilen açıklamada, bu kişi hakkında tutuklama emrinin çıkarılıp çıkarılmayacağına da yarın akşama kadar sürecek inceleme sonucunda karar verileceği kaydedildi.

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TIRAlmanyaBerlinNeol pazarı

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