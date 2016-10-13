Almanya'daki Suriyeli şüphelisi hapiste intihar etti

Almanya'da Berlin Havaalanına bombalı saldırı planladığından şüphelenilen Suriyeli göçmen Jaber el Bakr'ın, Leipzig kentinde kaldığı cezaevinde intihar ettiği belirtildi.

Der Spiegel'in internet sitesinde, El Bakr'ın açlık grevinde olduğu ve 24 saat izlendiği bildirildi.

El Bakr, iki gün kaçmasının ardından üç Suriyeli göçmen tarafından yakalanıp, gözaltına alınmıştı.

Alman Polisi aylardır El Bakr'ı izliyordu, ancak El Bakr geçen Cumartesi günü evine yapılan baskında kaçmayı başarmıştı.

Alman hükümetine, kaçak El Bakr'ı yakalayan Suriyeli göçmenlere ödül verilmesi çağrısı yapılmıştı.

22 yaşındaki El Bakr'a geçen yıl Almanya'ya gitmesinin ardından iltica hakkı verilmişti.

Alman istihbaratı geçen hafta El Bakr'ın saldırı planlıyor olabileceği bilgisin almış ve ülkenin doğusunda bulunan Saksonya eyaletindeki polis güçlerini uyarmıştı.

Geçen Perşembe günü El Bakr'ın internette bomba imaliyle ilgili aramalar yaptığı ve patlayıcı maddeler ele geçirdiği belirlenmişti.

El Bakr'ın Chemnitz kentinde kaldığı daireyi basan polis Paris ve Brüksel saldırılarında kullanılanla aynı tipte 1,5 kilo patlayıcı bulmuştu.

Ancak El Bakr, baskından kaçmayı başardı ve Leipzig kentine geçip, oradaki Suriyeli göçmenlerden yardım istedi.

El Bakr'ın arandığını duyan üç Suriyeli göçmen, ellerini ve kolllarını bağlayıp polise haber vermişti.

Yetkililer, El Bakr'ın IŞİD bağlantılı olduğuna inanıyor.