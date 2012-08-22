T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'daki sünnet yasağı Etik Kurul'da tartışılacak

Alman milletvekillerinin çoğu, hükümetin reşit olmayan çocukların sünnet edilmesi mevzuunu açıklığa kavuşturma hakkına sahip olmasını destekliyor

22 Ağustos 2012 15:16

Köln Eyalet Mahkemesi’nin çocukların Almanya’da dinî amaçlı sünnet edilmesini yaralama olarak kabul eden kararı, uzun süredir tartışılıyor. Yasak, perşembe günü Alman Etik Kurulu’nda kapsamlı bir şekilde tartışılacak

Köln Eyalet Mahkemesi’nin sünneti yaralama olarak tanımlayan kararı, hukukçu, doktor ve ebeveynlerde güvensizliğe yol açtı. Müslüman ve Yahudi temsilcileri, kararı sert bir şekilde eleştirdi. Avrupalı Hahamlar Konseyi Başkanı Pinchas Goldschmidt, siyasetçilerin konuya kısa bir süre içinde netlik kazandırmasını umduklarını belirtti.

Goldschmidt, "Eğer bu karar diğer kurullar tarafından da kabul edilip yasalaştırılırsa, o zaman toplumun büyük bir kesiminin artık Almanya’da bir geleceği yok demektir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise yaptığı açıklamada Almanya’daki Yahudi toplumunun yaşamlarını her şekilde koruma ve garanti altına alma yükümlülüğüne vurgu yaptı: "Yahudilerin artık Almanya’da oğullarını sünnet ettiremediklerini dünyada hiç kimseye hiçbir şekilde açıklamak mümkün olmaz.“

 

'Acele karar alınmamalı'

 

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Renate Künast da Westerwelle'nin açıklamalarına destek verdi. Ancak Künast, yine de hızlı bir karar alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Künast, "Yahudi ve Müslümanların Almanya’da dinî vecibelerini yerine getirebilmelerini istiyorum ancak mantıksal olarak çocuğun beden bütünlüğünü de korumak durumundayız. Bu kolay bir görev değil ve hızlı bir karar alınması da uygun değildir" şeklinde konuştu.

Alman milletvekillerinin çoğu, hükümetin reşit olmayan çocukların sünnet edilmesi mevzuunu açıklığa kavuşturma hakkına sahip olmasını destekliyor. Fakat Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, politikacıların hukukî bir karar alma niteliğine sahip olmadığı kanısında. Hür Demokrat Partili bakan, konunun Yüksek Eyalet Mahkemesi ya da Federal Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını istiyor. Almanya’nın en yüksek mahkemesinin yargıçlarının bu şekilde Almanya’daki temel haklar çerçevesinde hangi önceliğin dikkate alınması gerektiğine karar verebileceği belirtiliyor. Anayasa’nın ikinci maddesinde, “Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir“ ifadeleri yer alırken, dördüncü maddede, “Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır“ deniliyor.

Öte yandan, Türk kökenli milletvekili Memet Kılıç ise Köln Eyalet Mahkemesi’nin kararını memnuniyetle karşılıyor. Yeşiller Partili Kılıç, şu değerlendirmede bulundu: "Bu karar kötü değil. Tanınmış bir Müslüman ve sünnet olmuş bir adam olarak bana göre, burada çirkin bir durum yok. Bu karar, seküler bir devlette hukuk alanında yaşanan bir fikir çatışmasıdır. Bunu kabul edip sükunetle tartışmalıyız. Acele kararlar alınmamalı. Elbette çocuk hakları da korunmak durumunda. Çocuklar ebeveynlerin malı olmadığı gibi devletin de malı değil. Onlar birer birey ve hakları var.“ (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

AlmanyasünnetyasakEtik Kurul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24