Almanya'daki sünnet yasağı Etik Kurul'da tartışılacak

Köln Eyalet Mahkemesi’nin çocukların Almanya’da dinî amaçlı sünnet edilmesini yaralama olarak kabul eden kararı, uzun süredir tartışılıyor. Yasak, perşembe günü Alman Etik Kurulu’nda kapsamlı bir şekilde tartışılacak

Köln Eyalet Mahkemesi’nin sünneti yaralama olarak tanımlayan kararı, hukukçu, doktor ve ebeveynlerde güvensizliğe yol açtı. Müslüman ve Yahudi temsilcileri, kararı sert bir şekilde eleştirdi. Avrupalı Hahamlar Konseyi Başkanı Pinchas Goldschmidt, siyasetçilerin konuya kısa bir süre içinde netlik kazandırmasını umduklarını belirtti.

Goldschmidt, "Eğer bu karar diğer kurullar tarafından da kabul edilip yasalaştırılırsa, o zaman toplumun büyük bir kesiminin artık Almanya’da bir geleceği yok demektir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise yaptığı açıklamada Almanya’daki Yahudi toplumunun yaşamlarını her şekilde koruma ve garanti altına alma yükümlülüğüne vurgu yaptı: "Yahudilerin artık Almanya’da oğullarını sünnet ettiremediklerini dünyada hiç kimseye hiçbir şekilde açıklamak mümkün olmaz.“

'Acele karar alınmamalı'

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Renate Künast da Westerwelle'nin açıklamalarına destek verdi. Ancak Künast, yine de hızlı bir karar alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Künast, "Yahudi ve Müslümanların Almanya’da dinî vecibelerini yerine getirebilmelerini istiyorum ancak mantıksal olarak çocuğun beden bütünlüğünü de korumak durumundayız. Bu kolay bir görev değil ve hızlı bir karar alınması da uygun değildir" şeklinde konuştu.

Alman milletvekillerinin çoğu, hükümetin reşit olmayan çocukların sünnet edilmesi mevzuunu açıklığa kavuşturma hakkına sahip olmasını destekliyor. Fakat Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, politikacıların hukukî bir karar alma niteliğine sahip olmadığı kanısında. Hür Demokrat Partili bakan, konunun Yüksek Eyalet Mahkemesi ya da Federal Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını istiyor. Almanya’nın en yüksek mahkemesinin yargıçlarının bu şekilde Almanya’daki temel haklar çerçevesinde hangi önceliğin dikkate alınması gerektiğine karar verebileceği belirtiliyor. Anayasa’nın ikinci maddesinde, “Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir“ ifadeleri yer alırken, dördüncü maddede, “Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır“ deniliyor.

Öte yandan, Türk kökenli milletvekili Memet Kılıç ise Köln Eyalet Mahkemesi’nin kararını memnuniyetle karşılıyor. Yeşiller Partili Kılıç, şu değerlendirmede bulundu: "Bu karar kötü değil. Tanınmış bir Müslüman ve sünnet olmuş bir adam olarak bana göre, burada çirkin bir durum yok. Bu karar, seküler bir devlette hukuk alanında yaşanan bir fikir çatışmasıdır. Bunu kabul edip sükunetle tartışmalıyız. Acele kararlar alınmamalı. Elbette çocuk hakları da korunmak durumunda. Çocuklar ebeveynlerin malı olmadığı gibi devletin de malı değil. Onlar birer birey ve hakları var.“ (Deutsche Welle Türkçe)