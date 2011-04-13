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ALMANYA'DAKİ SORUŞTURMA BEKLENECEK ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 15:42

-ALMANYA'DAKİ SORUŞTURMA BEKLENECEK ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Deniz Feneri Derneğinin, ''Almanya'daki Deniz Feneri e.V. ile ilgili iddiaları kullanarak'', dernek tüzel kişiliğine saldırıda bulunulduğu iddiasıyla CHP ve partinin eski genel başkanı Deniz Baykal aleyhine açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celse, davacı Deniz Feneri Derneği yöneticileri hakkında, davaya konu açıklamalarla ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına karar vermişti.  Duruşmada, Başsavcılığın buna verdiği cevapta, soruşturma dosyasına ilişkin kısıtlılık kararı nedeniyle mahkemeye ayrıntılı cevap verilemeyeceğini bildirdiği açıklandı. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Almanya'daki Deniz Feneri E.v. bağlantılı soruşturmasının beklenilmesine karar verdi. Başsavcılıktan, kısıtlılığın kalkması ya da soruşturmanın tamamlanması durumunda mahkemeye bilgi vermesi istenecek. Duruşma, ertelendi.

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