Almanya'daki seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Federal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), daha önce 2013 yılında yapılan seçimlere göre oy kaybına uğramasına rağmen yüzde 26,8 oranında oy alarak seçimleri kazanan parti oldu. CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6,2 oranında oy elde etti. İki partinin toplam oy oranı ise yüzde 33 oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) de büyük oranda oy kaybetmesine rağmen 20,5 oranında oyla 2'nci parti olurken, aşırı sağcı "Almanya için Alternatif" (AfD) Partisi ise oylarını büyük ölçüde artırarak, yüzde 12,6 oranında oyla hem 3'üncü parti konumuna yükseldi, hem de ilk kez Federal Meclis'e (Bundestag) girdi.

Resmi sonuçlara göre, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller Partisi yüzde 8,9, diğer küçük partiler de toplam yüzde 5 oranında oy aldı.

Mecliste yeni yasama döneminde görev yapacak olan toplam 709 milletvekilinden 200'ü CDU'lu, 153'ü SPD'li, 94'ü AfD'li, 80'i FDP'li, 69'u Sol Partili, 67'si Yeşiller Partili ve 46'sı da CSU'lulardan oluştu.