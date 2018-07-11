Almanya'daki neo-nazi davasında karar çıktı; 8 Türkün ölümünden sorumlu sanığa müebbet hapis

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU’nun üyelerinden Beate Zschaepe’nin yargılandığı davada karar çıktı.

Zschaepe, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türk medyasında ‘Nazi gelini’ diye anılan Zschaepe, 10 farklı cinayet suçundan hüküm giydi.

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıktı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulundu, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürüldü. Mayıs 2013'ten bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan Beate Zschaepe ise örgüt üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim oldu. Davada, NSU'nun hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan Ralf Wohlleben, Andre Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılanıyor.

Zschape’nin yanı sıra Wohlleben ve Emminger tutuklu bulunuyor. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yıldır devam eden ve Almanya'da asrın davası olarak adlandırılan davada son sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamada NSU davasına değindi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

''Türkiye olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz. NSU cinayetlerinde şehit verdiğimiz kardeşlerimizin ailelerini yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacağız''