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Almanya'daki koalisyon görüşmelerinden; Türkiye'nin AB üyeliği için başlık açmak istemiyoruz

Partiler, AB ile diğer ulusalararası konularda Fransa'yla ortak pozisyon almak konusunda fikir birliğine vardı

12 Ocak 2018 15:39

Almanya'da uzun süredir devam eden koalisyon görüşmelerinde partiler dönüm noktasına ulaştı. Alman basını görüşmelere katılan Hristiyan Demokratik Birlik (CDU), Bavyera partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ön görüşmeleri tamamladığını ve resmi görüşmelere başlamak için anlaştığını duyurdu.

Habertürk'ün haberine göre, Muhafazakar blok ve Sosyal Demokratlar, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili olarak yeni bir başlık açmak istemediklerini ve açılan başlıkları kapatmak istemediklerini kaydetti.

Partilerin Euro bölgesini güçlendirmek ve Avrupa Birliği ile diğer ulusalararası konularda Fransa ile ortak pozisyon almak konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmazsa, Angela Merkel'in azınlık hükümeti kurmak veya erken seçime gitmek dışında başka seçeneği kalmayacak.

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