Almanya'daki kayıp mülteci çocuklar

Neue Osnabrücker Zeitung, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) raporuna dayanarak yer verdiği haberde, çoğunluğu aileleri ya da yetişkin bir refakatçileri olmadan Almanya’ya gelmiş mülteci çocukların sayısının azaldığına yer verdi. Kayıp olarak kayıt altına alınan çocuklara yönelik sayıların düştüğü belirtildi.

Gazete, 8 bin 346 çocuk ve gencin 2017 yılının başında hâlâ polis kayıtlarında kayıp olarak göründüğünü belirtirken, 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla, altı ay öncesine kıyasla bu rakamın çok daha yüksek bir seviyede, 8 bin 991 olarak belirlenmiş olduğunu bildirdi.

Kayıp mültecilerin çoğunluğunu 14 ile 17 yaşları arasındaki gençler oluşturuyor. Bunlar arasında sadece 922’sinin refakatçisi olmayan, 13 yaş grubuna kadar çocuklar olduğu da kaydediliyor.

Federal Emniyet Teşkilatı, ellerinde kayıp görünen vakaların genellikle kriminal değil, masum vakalar olduğuna ve sayının yukarı doğru arttığına, bunun da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.

Veri bankasındaki hatalı kayıtlar

Herhangi bir mülteci genç, akrabalarını ya da arkadaşlarını ziyaret etme maksadıyla haber vermeden bulunduğu mülteci kampını terk ediyorsa, o zaman Alman makamları ender olarak bu duruma ilişkin bilgilendiriliyor ve bu kişinin adı kayıp veri bankasında kalıyor.

Birçok vakada ise isimler farklı şekillerde yazılmış olduğu ya da kişiler kendilerini farklı yerlerde kayıt ettirdikleri içen isimlerin çift kaydedildiği görülüyor.

Federal Emniyet Teşkilatı yetkilileri bu yüzden kayıp mülteci çocuk ve gençler konusunda güvenilir bir bilgi verilemediğini belirtiyor. Neue Osnabrücker Zeitung'a bilgi veren yetkililer, son rakamların kayıp görünen 600'ün üzerindeki mültecinin birdenbire ortaya çıktığı gibi anlaşılmaması gerektiğine de işaret ediyorlar.

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kna/ÇA, GA