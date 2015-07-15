Almanya'daki ilk 'cihat' davasında karar açıklandı



Münih doğumlu Alman vatandaşı Harun P. Suriye’deki terör faaliyetleri nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, 27 yaşındaki zanlıyı terör örgütü Cund el Şam'a (Şam'ın Askerleri) üye olmak, cinayete teşebbüs ve cinayete teşebbüse yardımdan suçlu buldu.

Dava, failin Suriye’deki terör faaliyetleri nedeniyle bir Alman mahkemesi önüne çıkan ilk kişi olması nedeni ile büyük önem taşıyor. O nedenle sözkonusu karar diğer davalara emsal teşkil etmesi açısından kamuoyunca merakla bekleniyordu.

Suriye'deki terör faaliyetleri

Afganistan'dan Almanya'ya göç eden bir ailenin oğlu olan 27 yaşındaki Harun P. daha önce radikal İslamcı bir terör kampında eğitim aldığını itiraf etmiş, ayrıca teröristlerin Halep'in merkez cezaevine düzenlediği bombalı saldırıya katıldığını ve burada havan topunu ateşlediğini de kabul etmişti. Savcılığın iddiasına göre bu saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.

"Kirli bir ideoloji"

Harun P. mahkemede yaptıklarından utandığını belirterek, Selefi inancı 'kirli bir ideoloji' olarak nitelendirdi. Selefilerin insanların beyinlerini yıkadığını dile getiren Harun P. "Onlar kendilerine Müslüman demeye devam ederlerse, ben Müslüman olmaktan utanırım" diye konuştu.

Harun P.'nin itirafları ve verdiği bilgilerin yanısıra Düsseldorf ve Berlin'de görülen radikal İslamcılarla ilgili davalarda tanıklık yapması mahkemece hafifletici sebep olarak değerlendirildi. Harun P. mahkemelerde yaptığı tanıklık nedeniyle radikal İslamcı çevreler tarafından 'hain' ilan edilmişti.