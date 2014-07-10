Almanya'daki gurbetçi aileleri bölen dil şartına son

Avrupa Birliği Adalet Divanı (AB), aile birleşimlerinde Almanya'nın uyguladığı dil bilme şartının 'Birlik' yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Adalet Divanı, Almanya'nın sınırları içinde yasal olarak ikamet eden Türk vatandaşlarının aile birleşimini sağlama amaçlı vize için gerekli gördüğü Almanca bilme şartının Birlik yasalarına aykırı olduğuna karar verdi.

Eşi 1998'den bu yana Almanya'da yaşayan Naime Doğan'ın, aile birleşimi için yaptığı vize başvurularına Alman makamlarından olumsuz yanıt alması üzerine açtığı dava hakkındaki kararını açıklayan AB Adalet Divanı, 2007'de yürürlüğe sokulan uygulamanın ne Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması'yla ne de aile birleşimine ilişkin direktifle uyumlu olduğuna hükmetti.

Kararda, aile birleşiminin, AB ülkelerinde çalışan Türklerin aile yaşamının sürmesini sağlama açısından kaçınılmaz olmasının yanı sıra hem ikametin kalitesini iyileştirmeye hem de bu kişilerin kaldıkları ülkelerde entegre olmalarını desteklemeye katkıda bulunduğu belirtildi.

Almanya'nın devreye soktuğu uygulamaya göre, aile birleşimi yoluyla bu ülkeye gelmek isteyenler basit kelimelerle de olsa kendisini Almanca ifade etmek zorunda. Az da olsa Almanca konuşmayanların aile birleşimlerine yönelik vize başvuruları reddediliyor.

Almanya bu uygulamayla zorla evlendirmelerin önüne geçeceğini ve entegrasyonu güçlendireceğini savunuyor.

AB Adalet Divanı Savcısı Paolo Mengozzi 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın uygulamasının hukuka aykırı ve her temelde aşırı olduğunu belirtmiş ve Ortaklık Anlaşması'nın Türk vatandaşlarına, bir AB ülkesine girişi zorlaştıracak, Almanca şartı gibi yeni koşullar getirmeyi yasakladığını hatırlatmıştı.