Almanya'daki göçmenler Almanya'dan giderse

Almanya’da yaşayan tüm yabancılar ülkeyi terk ederse ne olur? Pitt von Bebenburg ve Matthias Thieme adlı iki yazar, geçen hafta piyasaya çıkan “Yabancısız Bir Almanya” adlı kitaplarında, bu konuyu geniş kapsamlı olarak ele aldı.

Kurgu dalındaki kitapta, tüm yabancılar ülkeyi terk etseydi bunun ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki olası sonuçları, günlük yaşam, kültür ve spor alanındaki etkileri anlatılıyor.

Kitap, “Tüm yabancılar ülkeyi terk etsin!” gibi aşırı sağcı söylemlere, aynı zamanda Thilo Sarrazin tartışmalarına ve toplumdaki yabancı düşmanlığına bir yanıt olarak nitelendiriliyor. Anketlere göre, Almanların yaklaşık yarısı, ülkede çok fazla yabancı olduğunu düşünüyor. İşte, “Yabancısız Bir Almanya” adlı kitapta yer alan öngörüler…

'Kentlerde büyük boşluk olur'

Tüm yabancıların ülkeyi terk etmesi, bir anda ülkede 7 milyon kişinin ortadan kaybolması anlamına gelir. Özellikle büyük kentlerde, büyük bir boşluk oluşur. Kitapta yazanlara göre, Frankfurt, nüfusunun dörtte birinden fazlasını, Stuttgart, Münih ve Nürnberg, nüfusunun beşte birini kaybeder. Göçmenlerin ağırlıkta olduğu semtlerde, restoranlar ve dükkânlar bir anda kapanır.

‘Ekonomi dibe batar'

İki yazara göre, büyük bir göçün ekonomi üzerindeki etkisi de inanılmaz derecede büyük olur. Örneğin 3,37 milyon yabancı iş gücünün ülkeyi terk etmesi durumunda Alman ekonomisinin hızlı bir şekilde dibe batacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Özellikle otomotiv sektörü, bina temizleme ve lokantacılık alanlarında göçmenlerin eksikliğinin fazlasıyla hissedileceği ifade ediliyor. Büyük kentler ayrıca taksi şoförlerini de büyük oranda kaybeder; manav, terzi, ayakkabıcı ve çok sayıda girişimci de yok olurdu.

'Yaşlılar erken ölür'

Öte yandan, bakım hizmetlerinde de büyük kayıplar yaşanacağı kaydediliyor. Bakıma muhtaç 2,4 milyon kişinin artık yeterli hizmeti alamayacağı ve çok sayıda yaşlının erken öleceği kaydediliyor.

'Futbol yıldızları gider'

Kitapta kültür ve spor alanındaki olası kayıplara da dikkat çekiliyor. Örneğin Alman Birinci Ligi Bundesliga, Frank Ribery, Arjen Robben, Robert Lewandowski, Raul gibi yıldızlarını kaybederdi.

'Alman eş ve çocuklar da gider'

1,4 milyon Alman yabancılarla evli. Dolayısıyla, kitapta yabancılar ülkeyi terk etseydi, eşleri ve çocuklarının da onlarla gideceği, bunun da daha fazla kayba yol açacağı belirtiliyor.

Federal Göçmen ve Mülteci Bürosu’nun verilerine göre de yabancılar olmadığı takdirde, Alman ekonomisi büyük kayıplara uğrar. Buna göre, gayri safi yurtiçi hâsılanın yılda 150-200 milyar euro kadar daralacağı tahmin ediliyor.