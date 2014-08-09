Almanya'daki Florya



Türkiye'nin önde gelen futbol kulüpleri futbol okulları ya da pilot takımlar vasıtasıyla Almanya'daki futbol altyapısına adım atıyor. Bu konuda en aktif kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Kulüp Almanya bölgesel lig takımlarından SG Wattenscheid 09 kulübü ile bu kapsamda bir anlaşma imzaladı. Bochum'daki futbol okulu da Wattenscheid kulübü bünyesinde faaliyet gösterecek.

DW Türkçe'ye özel açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal, bir başka bölgesel lig takımı Kassel ile de ön anlaşma imzaladıklarını, önümüzdeki aylarda nihai anlaşmanın da imzalanacağını belirtti.

Temel motivasyonlardan birisi de uyum

Galatasaray'ın Almanya'daki altyapı çalışmalarının olgunlaşmasında sportif amaçlar kadar sosyal motivasyonların da etkisi bulunuyor.

Ebru Köksal, çalışmaların ilk evresini şöyle anlatıyor: "Altyapımızı nasıl geliştirebiliriz diye planlama yaparken bu projenin mutlaka uluslararası bir bacağının olması gerektiğini düşündük. Tabii ki ilk durak Almanya oldu. Biz buna sportif açıdan bakarken Alman hükümetinin göçmenlerin topluma entegrasyonu için birtakım arayışlar içinde olduğunu gördük. Göçmenlerin halen uyum sorunu yaşamaya devam ettiği ve sporun uyum için en iyi platform olduğunu gören özellikle iki eyalet NRW ve Hessen eyaleti bize davette bulundu."

‘Almanya'da 250 bin Türk kökenli futbolcu var'

Sportif tarafta da Galatasaray'ı altyapı konusunda Almanya'ya çeken unsur spor eğitiminin altyapısı oldu. Köksal, UEFA'nın Finansal Fair Play ilkelerinin kulüpleri altyapıya yönlendirdiğini, bunun da spor ve eğitimin başarılı olduğu Almanya'da daha uygun olacağını düşündüklerini aktarıyor:

"UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri kulüplerin kendi futbolcularını yetiştirmesini teşvik ediyor. Türkiye geniş nüfusuyla ciddi bir futbolcu yetiştirme potansiyeline sahip. Ancak eğitimdeki eksiklikler dolayısıyla bugüne kadar yeteri kadar futbolcu yetiştirilemedi. Türkiye'de 500 bin lisanslı futbolcu bulunurken, Almanya'da 6,5 milyon civarında lisanslı futbolcu var. Bu futbolcuların 250 bine yakınının da Türkiye kökenli futbolcular olduğu öngörülüyor. Son 10 yılda Almanya'da yetişmiş 80 Türk futbolcunun milli takımda, Türkiye Süper Ligi'nde ve Avrupa'nın diğer liglerinde yer aldığını görüyoruz. Burada daha küçük bir havuzdan tamamıyla eğitim sistemi ile beraber, çok daha fazla yetenek çıkıyor."

‘Neden bir Mesut Özil yetiştirmeyelim?'

Galatasaray bölgesel ligde yer alan iki kulübün uzun vadede gelişmesini sağlayarak yetenekleri elinde tutan havuzlar yaratmayı planlıyor. Köksal bu aşamada iki kulübün de farklı projelerle destekleneceğini söylüyor:

"15-16 yaşındaki gençlerin ilk profesyonelleşme evreleri geldiğinde bu kulüpler yetenekleri ellerinde tutamıyorlar. Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'un da alt liglerde B takımları var. Oyuncular genelde o pilot takımlara kayıyor. Fakat Galatasaray ismiyle bu kulüplere Almanya'daki Galatasaray taraftarlarının ilgisi kanalize olacaktır. Sponsor desteğinin de gelmesiyle bu takımlar yetenekleri ellerinde tutacaktır. Biz ilk etapta bu iki kulübe de mütevazi bir maddi katkı yaptık. Fakat bundan sonra farklı projelerle bu kulüplere gelir yaratılacak. Umuyoruz ki bu takımlarımızın liglerdeki performansı böylelikle artacak. İleride belki oradan bir Mesut Özil çıkarabiliriz, hiç belli olmaz. Böyle uzun vadeli bir hedefimiz bulunuyor."