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Dünya

Almanya'daki 'Ermeni soykırımı' oylamasında 'hayır' oyu veren tek milletvekili yeniden aday yapılmadı

Hristiyan Demokrat Milletvekili Kudla, 2017'deki seçimler için aday gösterilmedi

22 Ekim 2016 23:43

Almanya Federal Meclisinde 4 ay önce, 1915’e ilişkin tasarı oylamasında tek ret oyu veren Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Bettina Kudla, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterilmedi.

Yeni Şafak’ın Alman basınına dayandırdığı haberlere göre, Leipzig kentindeki bölgelerden genel seçimler için doğrudan milletvekili adaylarının belirlendiği toplantıda Kudla, "Leipzig-Nord" bölgesinden yeniden milletvekili olmak için aday oldu. Üç rakibe karşı yarışan Kudla, ilk turda 126 delegenin 36'sının oyunu aldı ancak 2 adayın gerisinde kaldı.

Gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde "Leipzig-Nord" bölgesinden Kudla'nın yerine salon bisikleti dalında Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan 48 yaşındaki Jens Lehmann doğrudan milletvekili adayı olarak belirlendi.

Alman medyası Kudla'nın aday gösterilmemesini, delegelerin Kudla'yı cezalandırdığı şeklinde yorumladı. Haberlerde toplantının Leipzig'deki büyük bir otelin "İstanbul" salonunda yapıldığına da işaret edildi.

Federal Meclis'te 2 Haziran'da yapılan oylamada Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısına tek milletvekili olarak ret oyu veren Kudla, oylamanın ardından, diğer ülkelerdeki olaylarla ilgili tarihi değerlendirmelerde bulunmanın Alman Federal Meclisinin görevi olmadığını açıklamıştı.

Son dönemde sosyal paylaşım sayfası Twitter'den paylaştığı mesajlarla kamuoyunda eleştirilen Kudla, Alman medyasında Türkiye'ye yönelik eleştiri haberlerine de tepki göstermişti.

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