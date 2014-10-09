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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki El Kaide davasında sona gelindi

El Kaide terör örgütü adına Almanya'da büyük bir saldırı planladıkları iddia edilen 4 sanığın yargılandığı davada son sözler söyleniyor.

09 Ekim 2014 13:09


"El Kaide'nin Düsseldorf hücresi" olarak anılan dava, 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla başlamıştı. Bu operasyonda yakalanan sanığın ardından yaşları 23 – 34 arasında değişen diğer sanıklar da ele geçirilmişti.

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcılık ve savunma makamları son kez söz alacak.

İddianameye göre, sanıklar kamuya açık, kalabalık bir yerde bir bomba patlatacaktı. Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından aynı noktada bir başka bombayı daha havaya uçurmayı planladıkları iddia ediliyor. Sanıkların ele geçirildikleri tarihte somut bir eylem hedefine sahip olmadıkları belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KaideAlmanyaKaide DüsseldorfYüksek Eyalet MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

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