Almanya'daki El Kaide davasında sona gelindi



"El Kaide'nin Düsseldorf hücresi" olarak anılan dava, 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla başlamıştı. Bu operasyonda yakalanan sanığın ardından yaşları 23 – 34 arasında değişen diğer sanıklar da ele geçirilmişti.

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcılık ve savunma makamları son kez söz alacak.

İddianameye göre, sanıklar kamuya açık, kalabalık bir yerde bir bomba patlatacaktı. Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından aynı noktada bir başka bombayı daha havaya uçurmayı planladıkları iddia ediliyor. Sanıkların ele geçirildikleri tarihte somut bir eylem hedefine sahip olmadıkları belirtiliyor.