Almanya'daki dönerci cinayetleri Neo-Nazi işi çıktı

T24 - Almanya’da bir türlü çözülemeyen esrarengiz Türk dönerci cinayetlerinde Neo-Nazi parmağı ortaya çıktı. Karlsruhe Federal Başsavcılığı, 2000-2006 yılları arasında sekiz Türk ve bir Yunanlının öldürüldüğü seri cinayetlere ilişkin olarak aşırı sağ bağlantılı Beate Z. Adlı bir kadının yakalandığı, iki erkeğin ise cesedine ulaşıldığını duyurdu.





Başsavcılık açıklamasında “Cinayetlerin aşırı sağcı grupların işi olduğuna dair yeterli kanıt bulunmaktadır” dendi.

Karavandaki silahlar çözdü



Dönerci cinayetlerinin üzerindeki esrar perdesinin çözülmesi Alman polisinin geçen hafta banka soygunundan aranan Uwe M. ve Uwe B.adlı iki erkeğin cesetlerini Eisenach kenti yakınlarındaki bir karavanda bulması ile başladı. Karavanda bulunan silahların 2007’de Heilbronn’da 34 yaşındaki kadın polis memuru Michaela K.’nın öldürülmesi, bir erkek polisin ise ağır yaralanmasına yol açan saldırıda kullanıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. İntihar ettiği açıklanan iki soyguncunun Doğu Almanya’daki Zwickau kentindeki evlerinde yapılan aramada da yine silah bulundu. Bulunan bu silahların ise dönerci cinayetlerinde kullanıldığı anlaşıldı. Ölen zanlıların Neo-Nazi örgüt mensubu oldukları ve bir dizi bombalama eyleminden ötürü 1998 yılından beri arandığı ortaya çıktı. Ölen iki Neo Nazi’yle irtibatlı olduğu bilinen Beate Z. adlı kadının da delilleri yok etmek için karavanı yakmaya çalıştığı açıklandı.



Dönerci cinayetlerinin ortak noktası kurbanların Türk dönerci olması ve Çek yapımı Ceska 83 tipi tabanca ile güpegündüz büfelerinde kafalarının arkasından vurulmasıydı. Münih’te 2004’te öldürülen Yunanlı Theodorus Boulgarides’in de Türk sanıldığı için cinayete kurban gittiği sanılıyor. Cinayetleri aydınlatmak için merkezi Nürnberg’te “Bosporos” adlı özel bir komisyon kurulmuş bu komisyona Türkiye’den polisler de katılmıştı.

