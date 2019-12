-ALMANYA'DAKİ DİOKSİN SKANDALI BÜYÜYOR BERLİN (A.A) - 09.01.2011 - Almanya'da hayvan yeminde dioksin bulunmasının ardından, bu kez de 3 tavuk çiftliğindeki tavuklarda dioksin tespit edildi. Almanya Tüketicileri Koruma ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey batısındaki Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki 3 tavuk çiftliğindeki tavuklarda yüksek miktarda dioksin tespit edildiği belirtildi. "Berliner Morgenpost" gazetesi, Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığının, eyaletteki onbinlerce domuzda da fazla miktarda dioksin bulunduğunu tahmin ettiğini aktardı. Haberde, ayrıca şu ana kadar başkent Berlin'de dioksin bulgusuna rastlanmamasına rağmen her 5 vatandaştan birinin şimdilik yumurta yemekten vazgeçtiğinin belirlendiği belirtildi. Gazetenin haberine göre, Güney Kore ve İngiltere, Almanya'dan yumurta ithalatına kısıtlamalar getirdi. Almanya Tüketicileri Koruma ve Tarım Bakanı Ilse Aigner, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, kamuoyunda açıklama yapmakta daha önce çekindiğini belirterek, "Ancak şimdi gelişmelere bakıldığında, burada kriminal enerjinin acımasızlıkla birleştiği şüphesinden kurtulamıyorsunuz" dedi. İnsanların sağlığı ile oynayanların 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabildiğine işaret eden Aigner, bu kişilere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini, ancak öncelikli hedeflerinin zehirli ürünlerin kaynağına ulaşmak ve bu ürünlerin piyasadan bir an önce çekilmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Aigner, suç olaylarına karşı yüzde yüz bir güvencenin olamayacağını, riskleri en aza indirebilmek için çaba harcanması gerektiğini sözlerine ekledi.