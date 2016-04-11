Almanya'daki 6 bin sığınmacı çocuktan hiçbir iz yok!

‘Kayıp sığınmacı çocuk’ haberlerinin geldiği ülkelere Almanya da eklendi. Almanya İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında ailesiyle birlikte ülkeye giriş yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan yaklaşık 6 bin çocuğun bulunamadığını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2015 yılında Almanya'ya gelen sığınmacı çocuklardan 8 bin 6'sı hakkında ailesi ya da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Afganistan, Suriye, Eritre, Fas ve Cezayir kökenli oldukları kaydedilen çocuklardan 2 bin 171'ini yapılan incelemelerin ardından bulunurken, 5 bin 835 çocuktan hala haber alınamıyor.

Resmi verilere göre, kayıp 5 bin 835 çocuktan 555'inin 15 yaşından küçük olduğu da belirtildi.

Çocukların nasıl kaybolduğu ve nerede olabilecekleri konusunda açıklamaya yapılmazken, muhalefet hükümeti sorumlu tutuyor. Yeşiller’in sığınmacılardan sorumlu sözcüsü Luise Amtsberg, 5 bin 835 çocuğun kayıp olmasının hükümeti alarma geçirmemesini eleştirerek, bu çocukların suç çetelerinin eline düşebileceği hatta fuhuşa zorlanabilecekleri uyarısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de geçen ay yazdıkları mektupta kayıp sığınmacı çocukların fuhuş ya da organ mafyası başta olmak üzere, suç örgütlerinin eline düşmüş olabilecekleri uyarısında bulunmuşlardı.