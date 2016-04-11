T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'daki 6 bin sığınmacı çocuktan hiçbir iz yok!

Kayıp çocuk ve kadınların organ ya da fuhuş mafyasının ellerine düşmüş olmasından endişe ediliyor

11 Nisan 2016 19:15

‘Kayıp sığınmacı çocuk’ haberlerinin geldiği ülkelere Almanya da eklendi. Almanya İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında ailesiyle birlikte ülkeye giriş yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan yaklaşık 6 bin çocuğun bulunamadığını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2015 yılında Almanya'ya gelen sığınmacı çocuklardan 8 bin 6'sı hakkında ailesi ya da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Afganistan, Suriye, Eritre, Fas ve Cezayir kökenli oldukları kaydedilen çocuklardan 2 bin 171'ini yapılan incelemelerin ardından bulunurken, 5 bin 835 çocuktan hala haber alınamıyor.

Resmi verilere göre, kayıp 5 bin 835 çocuktan 555'inin 15 yaşından küçük olduğu da belirtildi.

Çocukların nasıl kaybolduğu ve nerede olabilecekleri konusunda açıklamaya yapılmazken, muhalefet hükümeti sorumlu tutuyor. Yeşiller’in sığınmacılardan sorumlu sözcüsü Luise Amtsberg, 5 bin 835 çocuğun kayıp olmasının hükümeti alarma geçirmemesini eleştirerek, bu çocukların suç çetelerinin eline düşebileceği hatta fuhuşa zorlanabilecekleri uyarısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de geçen ay yazdıkları mektupta kayıp sığınmacı çocukların fuhuş ya da organ mafyası başta olmak üzere, suç örgütlerinin eline düşmüş olabilecekleri uyarısında bulunmuşlardı.

 

 

 

ETİKETLER

mültecialmanyakayıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24