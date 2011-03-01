-ALMANYA'DA BİR MİLLETVEKİLİ PKK'YA YAKIN HAMBURG (A.A) - 01.03.2011 - Almanya'nın Hamburg eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi, 20 Şubatta bu eyalette yapılan meclis seçimlerinde Sol Parti'den seçilen 8 milletvekilinden birinin terör örgütü PKK'ya yakın olduğunu açıkladı. Anayasayı Koruma Dairesinin açıklamasında, Sol Parti'den seçilen bazı milletvekili ve belediye meclisi üyelerinin radikal görüşlü olduğu, 8 milletvekili arasında bulunan ve Altona ilçesinden seçilen bir kadın milletvekilinin terör örgütüne yakınlığı bulunduğu belirtildi. Sol Parti'den belediye meclisi üyeliğine seçilen 25 kişiden beş adayın da aşırı uçlarla ilişkisi olduğu, 5 radikal görüşlü üyeden 3'ünün Sol Parti'nin devrimci Marksist kanadına bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, Alman Komünist Partisi (DKP) Hamburg teşkilatı başkanı Olaf Harms'ın da Hamburg-Mitte Belediye Meclisine girmeyi başardığı kaydedildi. Sol Parti Hamburg Eyalet Meclisi üyesi Cansu Özdemir, konuyla igili olarak yaptığı açıklamada, "İlginç bir şey. Benim bunlardan haberim yok. Konu ile ilgili partiyi arayıp, durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Sol Parti Hamburg Eyalet Meclisi üyesi ve partinin içişleri politikası sözcüsü Christiane Schneider de, Anayasayı Koruma Dairesinin açıklamasının "inanılmaz" olduğunu, Sol Parti'ye karşı bir karalama kampanyası yapıldığını savundu. Schneider, "Anayasayı Koruma Dairesinin açıklamasında Sol Parti'nin aşırı sağcı NPD partisi ile birlikte uç olarak gösterilmesi inanılmaz bir şey. Bu açıkça Sol Parti'ye karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır" diye konuştu. Söz konusu suçlamayı hukuki açıdan inceleyeceklerini ifade eden Schneider, Sol Parti Eyalet Meclis üyesi seçilen kadının PKK çevresinden geldiği yönündeki açıklamanın Sol Parti üyelerine karşı yapılan bilinçli bir kampanya olduğunu ileri sürdü. Schneider ayrıca, Hamburg Eyalet Meclisi Kontrol Komisyonuna başvurarak söz konusu suçlamayla ilgili şikayette bulunacaklarını kaydetti.