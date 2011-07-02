-ALMANYA'DA AŞK FESTİVALİ GEÇİDİ DÜZENLENDİ HAMBURG (A.A) - 02.07.2011 - Almanya'nın Hamburg kentinde her yıl "Schlagermove" adı altında geleneksel olarak düzenlenen Aşk Festivali geçidini sokaklarda binlerce kişi izledi. Reeperbahn semtinde düzenlenen ve 1970'li yılların kıyafetlerini giyen katılımcıların yer aldığı geçit sırasında çalınan şarkılara, soğuk ve yağışlı havaya rağmen sokaklarda binlerce kişi eşlik etti. Aşk Festivali geçidine katılanlar, Reeperbahn semtinden St. Pauli ilçesindeki Fischmarkt adlı balık pazarına kadar doyasıya eğlenerek yürüdü.