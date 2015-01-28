Almanya'da yurtdışı operasyonları mahkemelik

Alman Yeşiller Partisi, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Libya’daki Avrupalıları tahliye etmek amacıyla düzenlediği operasyonun öncelikle Federal Meclis’te onaylanması gerektiği gerekçesiyle, hükümete karşı Anayasa Mahkemesine şikayet dilekçesi sunmuştu.
Alman Silahlı Kuvvetlerinin 2011 yılının Şubat ayında Libya'nın doğusundaki Nafurah'da düzenlediği operasyon çerçevesinde, aralarında 22 Alman vatandaşının bulunduğu 132 Avrupalı Libya’dan çıkartılmıştı.
Yeşiller Partisi'nin Yüksek Mahkeme'ye verdiği başvuru dilekçesinde, hükümetin tahliye operasyonu sonrasında da konuyu Federal Meclis gündemine getirmediği vurgulandı.