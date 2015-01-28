T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yurtdışı operasyonları mahkemelik

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, hükümetin silahlı kuvvetleri yurtdışı operasyonlara Federal Meclis onayı olmaksızın yollaması konusunu görüşüyor.

28 Ocak 2015 11:27


Alman Yeşiller Partisi, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Libya’daki Avrupalıları tahliye etmek amacıyla düzenlediği operasyonun öncelikle Federal Meclis’te onaylanması gerektiği gerekçesiyle, hükümete karşı Anayasa Mahkemesine şikayet dilekçesi sunmuştu.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin 2011 yılının Şubat ayında Libya'nın doğusundaki Nafurah'da düzenlediği operasyon çerçevesinde, aralarında 22 Alman vatandaşının bulunduğu 132 Avrupalı Libya’dan çıkartılmıştı.

Yeşiller Partisi'nin Yüksek Mahkeme'ye verdiği başvuru dilekçesinde, hükümetin tahliye operasyonu sonrasında da konuyu Federal Meclis gündemine getirmediği vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Anayasa MahkemesiFederal MeclisYeşiller Partisi Alman Silahlı Kuvvetlerinin Libya AvrupalılarıAnayasa MahkemesineSilahlı KuvvetlerininLibyaNafurahAlmanAvrupalı LibyaPartisi Yüksek MahkemeDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24