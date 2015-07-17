Almanya’da Yunanistan oylaması



Yunanistan'da çarşamba gecesi yapılan oylamada, üçüncü yardım paketine ilişkin müzakerelerin başlayabilmesi için talep edilen ilk reformlar bir yasa paketi ile meclisten geçirilmişti. Yeni yardım paketi müzakerelerinin başlayıp başlamaması konusu bugün de Alman Federal Meclisi'nin gündeminde.

Sol Parti karşı çıkıyor

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) milletvekilleri arasında Yunanistan'a yeni yardımlara yönelik tepkiler olsa da Merkel'in kurtarma politikasına Federal Meclis'in çoğunluğunun onay vermesi bekleniyor. Hristiyan Birlik Partileri meclis grubundan 48 milletvekili oylamada ‘hayır' oyu kullanacağını duyurdu. Fakat koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Merkel'in planlarına destek vermesi bekleniyor.

Yeşiller, yeni kurtarma paketine destek vereceklerinin sinyalini vermişti. Sol Parti ise Yunanistan'a yardım müzakerelerinin yeniden başlamasına karşı çıkıyor. Partinin gerekçesi yardımlar karşılığında Yunanistan'a çok ağır şartlar dayatılması.

Federal Meclis'teki oylamanın bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor. Federal Meclis milletvekilleri, üçüncü yardım paketine ilişkin müzakerelerin yanı sıra, Yunanistan'a ara dönem finansmanı sağlanması ve borç vadelerinin uzatılması gibi kolaylıklar konusunda da görüşünü beyan edecek.

Yunanistan'ın pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası'na 3,5 milyar euro ödeme yapması gerekiyor. Bu paranın, Avrupa İstikrar Mekanizması fonundan tedarik edilmesi planlanıyor. Yunanistan'ın gelecek üç yıl içindeki finansman ihtiyacının 86 milyar euroyu bulabileceği belirtilmişti.