Almanya’da yüksek öğrenimde rekor

2016/2017 kış sömestrinde Almanya’daki yüksek okullarda kayıtlı öğrenci sayısı rekor kırdı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, şu anda Almanya’daki yüksek öğrenim öğrencisi sayısı 2 milyon 806 bin. Kayıtlı öğrenci sayısı geçen kış sömestrine oranla 48 bin 300 artış gösterdi, bu da yüzde 1,8’lik bir artış anlamına geliyor.

Bu öğrencilerden bir milyon 773 bin 600’ü (yüzde 63,2) üniversiteye gidiyor. Meslek yüksek okullarında okuyanların sayısı 957 bin 500 (yüzde 34,1). Kamu idaresi alanında eğitim veren ve federal yönetim ile kısmen eyalet yönetimlerinin kontrolünde olan meslek yüksek okullarındaki öğrenci sayısı 38 bin 900 (yüzde 1,4) iken, sanat yüksek okullarında kayıtlı 36 bin 100 öğrenci (yüzde 1,3) bulunuyor.

Kayıtlarda ise gerileme var

Bu yıl yaz ve kış sömestrlerinde ilk kez Almanya’da bir yüksek okula kaydolan öğrenci sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 0,1 gerileyerek 505 bin 900 olarak gerçekleşti. Yeni öğrenci kaydında en büyük gerileme sanat yüksek okullarında (yüzde 3,3), en fazla artış ise kamu idaresi alanında eğitim veren meslek yüksek okullarında (yüzde 7,9) oldu.

En çok öğrenci Kuzey Ren Vestfalya'da

Almanya’nın doğusunda, Thüringen dışındaki tüm eyaletlerde öğrenci sayısında düşüş var. En büyük artış ise Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki yüksek okullarda kaydedilmiş. En fazla yüksek okul öğrencisi 772 bin ile Kuzey Ren Vestfalya'da. Bavyera 381 bin öğrenci ile ikinci, Baden-Württemberg de 363 bin öğrenci ile üçüncü sırada bulunan eyaletler.

Federal İstatistik Dairesi'nin elinde birinci sömestrde okuyan öğrencilere dair şu anda teknik dallardan gelen veriler bulunuyor. Bu verilere göre, bilgisayar bilimleri dalında kayıt olan öğrenci sayısı geçen yıla oranla yüzde 1,1 artış gösterdi ve 37 bin 600 oldu. Makine mühendisliği dalında yeni öğrenci sayısı yüzde 2,8 gerileyerek 37 bin 400'e indi. Elektrik mühendisliği okumayı seçenler 2015'e göre yüzde 0,1 artarak 17 bin 400, tercihini inşaat mühendisliğinden yana kullananlar ise yüzde 1 azalarak 11 bin 500 oldu.

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dpa/kna, AÜ/BÖ