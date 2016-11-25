T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da yüksek öğrenimde rekor

2016/2017 kış sömestrinde Almanya’daki yüksek okullarda kayıtlı öğrenci sayısı en yüksek düzeye çıktı. Toplam öğrenci sayısı 2 milyon 806 bin.

25 Kasım 2016 23:28

2016/2017 kış sömestrinde Almanya’daki yüksek okullarda kayıtlı öğrenci sayısı rekor kırdı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, şu anda Almanya’daki yüksek öğrenim öğrencisi sayısı 2 milyon 806 bin. Kayıtlı öğrenci sayısı geçen kış sömestrine oranla 48 bin 300 artış gösterdi, bu da yüzde 1,8’lik bir artış anlamına geliyor.

Bu öğrencilerden bir milyon 773 bin 600’ü (yüzde 63,2) üniversiteye gidiyor. Meslek yüksek okullarında okuyanların sayısı 957 bin 500 (yüzde 34,1). Kamu idaresi alanında eğitim veren ve federal yönetim ile kısmen eyalet yönetimlerinin kontrolünde olan meslek yüksek okullarındaki öğrenci sayısı 38 bin 900 (yüzde 1,4) iken, sanat yüksek okullarında kayıtlı 36 bin 100 öğrenci (yüzde 1,3) bulunuyor.

Kayıtlarda ise gerileme var

Bu yıl yaz ve kış sömestrlerinde ilk kez Almanya’da bir yüksek okula kaydolan öğrenci sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 0,1 gerileyerek 505 bin 900 olarak gerçekleşti. Yeni öğrenci kaydında en büyük gerileme sanat yüksek okullarında (yüzde 3,3), en fazla artış ise kamu idaresi alanında eğitim veren meslek yüksek okullarında (yüzde 7,9) oldu.

En çok öğrenci Kuzey Ren Vestfalya'da

Almanya’nın doğusunda, Thüringen dışındaki tüm eyaletlerde öğrenci sayısında düşüş var. En büyük artış ise Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki yüksek okullarda kaydedilmiş. En fazla yüksek okul öğrencisi 772 bin ile Kuzey Ren Vestfalya'da. Bavyera 381 bin öğrenci ile ikinci, Baden-Württemberg de 363 bin öğrenci ile üçüncü sırada bulunan eyaletler.

Federal İstatistik Dairesi'nin elinde birinci sömestrde okuyan öğrencilere dair şu anda teknik dallardan gelen veriler bulunuyor. Bu verilere göre, bilgisayar bilimleri dalında kayıt olan öğrenci sayısı geçen yıla oranla yüzde 1,1 artış gösterdi ve 37 bin 600 oldu. Makine mühendisliği dalında yeni öğrenci sayısı yüzde 2,8 gerileyerek 37 bin 400'e indi. Elektrik mühendisliği okumayı seçenler 2015'e göre yüzde 0,1 artarak 17 bin 400, tercihini inşaat mühendisliğinden yana kullananlar ise yüzde 1 azalarak 11 bin 500 oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/kna, AÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAlmanya&rsquo;dakiDairesi&rsquo;ninAlmanya&rsquo;daKuzey Ren VestfalyaThüringenSchleswig-HolsteinAşağı SaksonyaBaden-WürttembergDairesiDeutsche Welle Türkçe dpa/kna AÜ/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24