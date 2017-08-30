Almanya’da yoksulluk artıyor

Almanya'daki ekonomik canlanmanın devam etmesine rağmen çocukların fakirlik içinde yetişme riski rekor düzeye çıkmış bulunuyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2016 yılında 18 yaşından küçük her beş gençten biri ‘yoksul.’

2015 yılında bu oran yüzde 20’nin altında idi. Uzmanlar hesaplama yöntemlerindeki değişiklik nedeniyle iki yılın rakamları arasındaki kıyaslamanın gerçeği tam yansıtmadığını belirtiyor.

Almanya’da ortalama aylık gelirin yüzde 60’ından azını elde eden haneler yoksul sayılıyor. 2016 yılında eski Batı Almanya’da nüfusun yüzde 15’i, eski Doğu Almanya’da ise (Berlin dâhil) yüzde 18,4’ü fakirlik riski ile karşı karşıya idi. Aylık geliri 2 bin 35 euroyu geçmeyen 14 yaşından küçük iki çocuklu aileler fakir addediliyor.

İşsizlik fakirliği getiriyor



Yoksulluk riski özellikle işsizler arasında yüksek. Geçen yıl fertlerinin çalışmadığı hanelerin yaklaşık yüzde 57’si yoksulluk riskiyle karşı karşıya.

Bu oran 2015 yılında 2.1 puan daha yüksekti. Doğu Almanya’daki işsizler arasında fakirleşenlerin oranı yüzde 67’yi bulurken, Berlin hariç eski Batı Almanya bölgelerinde bu oran yüzde 52.9 olarak kaydedildi.

Fakirlik riskinin en düşük olduğu Alman eyaletlerinin başında ise Baden-Württemberg ve Bavyera geliyor. 2016’da en fazla fakirleşenlerin yaşadığı eyaletler ise yüzde 22.6 ile Bremen, yüzde 21.4 ile Saksonya-Anhalt ve yüzde 20.4’lük oranla Mecklenburg Vorpommern oldu.

Yalnız çocuk yetiştiren anne ya da babalar arasında da fakirleşme riskinin arttığı görülüyor. Tek velili ailelerdeki fakirlik sınırının altına düşme ihtimali eyaletlere göre yüzde 34.5 ile yüzde 60 arasında değişiyor.