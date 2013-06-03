T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi

Almanya’da şiddetini artıran yağmur, Gössnitz kentinde Pleisse nehrinin taşmasına sebep oldu. Kentte yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi

03 Haziran 2013 17:09

Meteoroloji ve eyeletlerin güvenlik yetkililerinin bildirdiğine göre, insanların bazılarının yakınlarının yanında kaldığı veya bazı okulların acil barınma yerlerine dönüştürüldüğü kaydedildi.

Thüringen eyaletinin üçüncü büyük kenti Gera’da durumun farksız olduğu ve Weisse Elster nehrinin su seviyesinin artması nedeniyle kentte de afet alarmı verildiği, su seviyesinin hızla arttığı ve kentin bazı semtlerinin tahliye edileceği belirtildi.

Bavyera eyalet hükümeti sel felaketiyle ilgili kriz masası kurdu. Kriz masasının eyaletin Başbakanı Horst Seehofer’in başkanlığında yarın toplanacağı kaydedildi. Eyalette Passau ve Rosenheim’in de içinde bulunduğu 10 kent ve bölgede afet alarmı verildi.

Almanya’da özellikle doğu ve güney bölgelerindeki nehir ve derelerin su seviyeleri yükseldi. Buralardan taşan sular caddleri ve evlerin bodrum ile giriş katlarını bastı. Kent sakinleri ile acil durum ekiplerine  askerler de yardıma geldiği bildirildi.

Serbitz kasabasından da 150 kişi, afet bölgesinden çıkarıldı. Saksonya eyaletinde birçok nehrin taştığı, Grimma kent merkezinin selden etkilendiği ve yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Sakonsya eyaletinin Başbakanı Stanislaw Tillich’in Türkiye ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, askerlerin sel bölgelerinde görev yapmaya başladığını belirtilirken, Başbakan Angela Merkel de yağmurdan etkilenen bölgelere destek verileceğini açıkladı. Ülkede bir kaç günden beri devam eden etkili yağışlar nedeniyle birçok nehirde de gemi seferleri iptal etmişti.

ETİKETLER

almanyasel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24