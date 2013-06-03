Almanya'da yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi

Meteoroloji ve eyeletlerin güvenlik yetkililerinin bildirdiğine göre, insanların bazılarının yakınlarının yanında kaldığı veya bazı okulların acil barınma yerlerine dönüştürüldüğü kaydedildi.

Thüringen eyaletinin üçüncü büyük kenti Gera’da durumun farksız olduğu ve Weisse Elster nehrinin su seviyesinin artması nedeniyle kentte de afet alarmı verildiği, su seviyesinin hızla arttığı ve kentin bazı semtlerinin tahliye edileceği belirtildi.

Bavyera eyalet hükümeti sel felaketiyle ilgili kriz masası kurdu. Kriz masasının eyaletin Başbakanı Horst Seehofer’in başkanlığında yarın toplanacağı kaydedildi. Eyalette Passau ve Rosenheim’in de içinde bulunduğu 10 kent ve bölgede afet alarmı verildi.

Almanya’da özellikle doğu ve güney bölgelerindeki nehir ve derelerin su seviyeleri yükseldi. Buralardan taşan sular caddleri ve evlerin bodrum ile giriş katlarını bastı. Kent sakinleri ile acil durum ekiplerine askerler de yardıma geldiği bildirildi.

Serbitz kasabasından da 150 kişi, afet bölgesinden çıkarıldı. Saksonya eyaletinde birçok nehrin taştığı, Grimma kent merkezinin selden etkilendiği ve yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Sakonsya eyaletinin Başbakanı Stanislaw Tillich’in Türkiye ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, askerlerin sel bölgelerinde görev yapmaya başladığını belirtilirken, Başbakan Angela Merkel de yağmurdan etkilenen bölgelere destek verileceğini açıkladı. Ülkede bir kaç günden beri devam eden etkili yağışlar nedeniyle birçok nehirde de gemi seferleri iptal etmişti.