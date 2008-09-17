Almanya'da yine kundak kuşkusu

>>> Kundak değil, alkollü cinnet

>>> Almanya'daki yangında kundak kuşkusu

Mannheim polisi, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının bodrum katında bulunan çocuk arabasından çıktığını, daha sonra komşu binaya sıçradığını bildirdi. 8'i çocuk 20 kişinin yaralandığını, bu kişilerin tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldığını kaydeden polis, dumandan etkilenen 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.Kundaklama şüphesinin bulunduğunu ifade eden polis, iki binada Alman, İtalyan ve Türk vatandaşlarının yaşadığını, zamanında olay yerine gelen itfaiyenin yanan binalardan birçok kişinin hayatını kurtardığını bildirdi. Polis, yaklaşık 80 bin Euro maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.Yine Baden-Württemberg'e bağlı Ludwigshafen kentinde 3 Şubat 2008 tarihinde çıkan ve 5’i çocuk 9 Türk’ün ölümüne yol açan yangında kapsamlı araştırma sonuçlarına ve uzman raporlarına göre yangında kundaklama ihtimalinin bulunmadığı açıklanmıştıGörgü tanığı Ayli ve Bedriye Kaplı kardeşler "Yangın elinde bir şişe ve kâğıtlarla koridordaki bebek arabasını tutuşturan bir Alman tarafından çıkarıldı" dedi. Bugünkü yangınında bir bebek arabasında çıkmış olması dikkat çekiyor.