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Dünya

Almanya'da yine kundak kuşkusu

Almanya'nın Mannheim kentinde Türklerin de oturduğu dört katlı iki komşu binada yangın çıktı. Kundaklama eyleminden kuşkulanılıyor

17 Eylül 2008 03:00

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Mannheim kentinde Türklerin de oturduğu dört katlı iki komşu binada yangın çıktı. Kundaklama eyleminden kuşkulanılıyor

Mannheim polisi, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının bodrum katında bulunan çocuk arabasından çıktığını, daha sonra komşu binaya sıçradığını bildirdi. 8'i çocuk 20 kişinin yaralandığını, bu kişilerin tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldığını kaydeden polis, dumandan etkilenen 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

>>> Kundak değil, alkollü cinnet

>>> Almanya'daki yangında kundak kuşkusu

Kundaklama şüphesinin bulunduğunu ifade eden polis, iki binada Alman, İtalyan ve Türk vatandaşlarının yaşadığını, zamanında olay yerine gelen itfaiyenin yanan binalardan birçok kişinin hayatını kurtardığını bildirdi. Polis, yaklaşık 80 bin Euro maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Ludwigshafen'da da 'bebek arabası' denmişti

Yine Baden-Württemberg'e bağlı Ludwigshafen kentinde 3 Şubat 2008 tarihinde çıkan ve 5’i çocuk 9 Türk’ün ölümüne yol açan yangında kapsamlı araştırma sonuçlarına ve uzman raporlarına göre yangında kundaklama ihtimalinin bulunmadığı açıklanmıştı

Görgü tanığı Ayli ve Bedriye Kaplı kardeşler "Yangın elinde bir şişe ve kâğıtlarla koridordaki bebek arabasını tutuşturan bir Alman tarafından çıkarıldı" dedi. Bugünkü yangınında bir bebek arabasında çıkmış olması dikkat çekiyor. (Tempo24)

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