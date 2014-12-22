Almanya’da 'Yılın Sporcuları' ödüllendirildi



Kadınlarda kayak yıldızı Maria Höfl-Riesch, erkeklerde diskçi Robert Harting ve takım kategorisinde teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki Dünya Şampiyonu Alman milli takımı 2014 yılının sporcuları seçildi.

Sporda Rusya'daki Kış Olimpiyat Oyunları ve Brezilya'daki Dünya Futbol Şampiyonası'nın damgasını vurduğu 2014 yılının kazananları bin 200 spor muhabir ve yazarının oylarıyla belirlendi. Kazananlar ödüllerini yaklaşık 700 davetlinin katıldığı Baden-Baden kentindeki Kurhaus salonunda pazar akşamı yapılan gala gecesinde aldılar.

Kadınlarda 30 yaşındaki Alp Disiplini Kayak yıldızı Maria Höfl-Riesch, mart ayında Soçi'deki Süper Kombi'de altın madalya kazandıktan sonra kariyerini Almanların olimpiyat tarihindeki en başarılı Alpinik kayakçısı olarak sonlandırmıştı. Yıldız isim kadınlarda ‘Yılın Sporcusu' ödülüne 2010'dan sonra bir kez daha layık görüldü.

Sürpriz zafer

Yılın Erkek Sporcusu kategorisinde seçilen isim birçokları için sürpriz odu. Başarılı geçen bir futbol yılının ardından bu ödülü bir futbolcunun kazanması beklenirken disk atıcı Robert Harting son iki yılın ardından üçüncü kez ödülün sahibi oldu. Son olarak 2014'te Zürih'te ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Harting'in 2012 Olimpiyat şampiyonluğu ve toplam üç dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Soçi'de Kuzey Disiplini Kombine'de olimpiyat şampiyonluğu kazanan Eric Frenzel ve Rusya'da iki altın kazanan kızak yıldızı Felix Loch, Harting'in ardında yer aldı.

Açık ara şampiyon

‘Takım' kategorisinde ise Alman Milli Futbol takımı ödülü açık farkla kazandı. Teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki ‘Panzerler' yazın Brezilya'daki turnuvada Dünya Şampiyonu olmuştu.

Gecede Alman Milli takımı 4660 puanla seçilirken ikinci sırada yer alan Olimpiyat şampiyonu Kayakla Atlama takımı ancak 1846 puan toplayabildi. Alman milliler Bundesliga maçları nedeniyle törene az sayıda isimle katılabildi. Alman Milli takımı bu ödüle onuncu kez layık görüldü.