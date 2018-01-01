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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 ölü

Almanya'da yılbaşı gecesi havai fişekler eşliğinde yapılan kutlamalar can aldı. Brandenburg eyaletinde meydana gelen kazalarda, iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01 Ocak 2018 17:51

Almanya'da ülkenin hemen her yerinde vatandaşların yılbaşı kutlamalarında kullandığı havai fişeklerin kaza bilançosu yeni yılın ilk gününde belirmeye başladı. Yılbaşı gecesinde iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brandenburg eyaletindeki kutlamalarda meydana gelen çok sayıda kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da ağır yaralandığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, iki farklı kazada Potsdam yakınlarında 19 ve Guscow-Platkow'da da 35 yaşında olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği, Rheinsberg'de de 11 yaşında bir erkek çocuğun kutlama fişeği nedeniyle ağır yaralandığı bilgisi verildi.

Çocuğun, Almanya'da kullanılması yasak olan bir kutlama fişeğine hedef olduğu belirtildi. Daha ziyade havai fişeklerin ateşleyicisi olarak kullanılan patlayıcı ağır tahribata yol açabiliyor.

DW/AFP/dpaGA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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