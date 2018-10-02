Almanya'da yeni yasa tasarısı: Yabancılara 'iş arama vizesi'

Almanya'da koalisyon partileri, Avrupa Birliği (AB) dışından vasıflı çalışan çekebilmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı üzerinde uzlaştı. Yeni öneriyle birlikteki ülkedeki işçi açığının kapatılması ve emeklilik sistemini istikrara kavuşturulması hedefleniyor.

Euronews'in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel önderliğindeki üç koalisyon partisi lideri, gerekli vasıflara sahip olan ve Almanca yeterliliği bulunan yabancıların ülkede çalışabilmesine yönelik engellerin kaldırılmasına onay verdi.

Yeni öneriye göre ülkedeki şirketlerin Alman vatandaşlarına öncelik tanıması şartı kaldırılacak. Böylelikle açık pozisyonlara vatandaşların yanı sıra AB vatandaşı olmayan yabancılar da aynı şartlarda başvurabilecek.

6 aylık 'iş arama vizesi'

Teklif sayesinde AB dışında bir ülkede bulunan kişilere Almanya'ya gelerek 6 ay boyunca iş arama imkanı sunulacak.

Söz konusu vize, ihtiyaç duyulan bölümlerden mezunlara veya belli alanlarda mesleki eğitim almış yabancılara verilecek. Bu kişilerden belli bir seviyede Almanca konuşma şartı da aranacak.

Gelenlerin, 6 aylık süre boyunca yeterli geçim kaynağına sahip olduklarını ve devlet yardımına muhtaç kalmayacaklarını ispatlamaları gerekecek.

Sığınmacılar yasaya dahil değil

'Spurweschel' yani 'şerit değiştirme' olarak adlandırılan ve sığınmacıların koruma statüsü almadan önce iş bulmaları durumunda oturum hakkına sahip olmaları durumu ise anlaşmada yer almadı.

Tasarıda, "Sığınma ve iş göçünün ayrılması prensibini koruyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ancak taraflar, entegre olmuş, geçinebileceği bir işe sahip olan ve ülkelerine geri gönderilemeyen sığınmacılar için özel bir oturum izni düzenlenmesi kararlaştırdı.