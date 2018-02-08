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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yeni NATO komuta merkezi kurulacak

Almanya'da NATO bünyesinde yeni bir komuta merkezi kuruluyor. Yeni merkezin Rusya'dan gelebilecek muhtemel tehditlere karşı NATO'yu güçlendirmesi hedefleniyor.

08 Şubat 2018 14:33

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Almanya'da NATO bünyesinde yeni bir komuta merkezi kurulması teklifi ittifak ülkeleri tarafından prensipte kabul edildi.

Ancak Leyen'in önerisi ile ilgili son kararın önümüzdeki hafta bakanlar düzeyinde yapılacak NATO toplantısında verilmesi bekleniyor. Yeni merkezin, Alman ordusunun ana karargâhının da bulunduğu Köln-Bonn bölgesi civarında kurulması planlanıyor.

Almanya'da kurulacak yeni planlama ve komuta merkezi NATO'nun mevcut komuta yapısına entegre edilmeyecek. Merkezin böylece ittifak dışında ulusal tatbikatlar ve ittifakı dışı operasyonlar için de kullanılması hedefleniyor. İkinci bir komuta merkezinin de ABD'de kurulması düşünülüyor. Bu merkezin de Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki hava ve deniz yollarını güvence altına alacağı belirtiliyor.

Rusya'dan gelebilecek tehditler

NATO, ABD ve Almanya'daki komuta merkezleri ile özellikle Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı askeri yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Rusya ve ittifak ülkeleri arasında sorunların daha az yaşandığı yıllarda NATO'ya bağlı komuta merkezlerinin sayısı azaltılmıştı.

NATO'nun verilerine göre bugün yedi tane komuta merkezi bulunuyor, bu merkezlerdeki personel sayısı da 20 binden 10 bine gerilemiş durumda.

NATO'da ittifakın bugünkü yapısının güncel güvenlik durumuna yanıt vermekte yetersiz kaldığı ve bu nedenle de komuta merkezlerinin sayısının artırılması gerektiği düşünülüyor. NATO'da gizli olarak sınıflandırılan bir raporda, "askeri yetkililerin ittifakın Rusya'dan gelebilecek sürpriz saldırılara karşı orantılı ve hızlı tepki verebileceği konusunda şüpheli olduğu" belirtiliyor.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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