Almanya'da yeni güvenlik önlemleri

30'dan fazla günlük gazetenin
oluşturduğu Yazı İşleri Ağı'nın
(RedaktionsNetzwerk) yer verdiği habere göre, Almanya'da iş başındaki
koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU), son
haftalarda peş peşe meydana gelen saldırılar üzerine harekete geçti ve
Hristiyan Birlik mensubu içişleri bakanları bir dizi yasanın sertleştirilmesini
öngören bir paket hazırladı.
Düzenlemenin "güvenlik kurumlarını aşırılık ve terörle mücadelede daha
güçlü kılmayı hedeflediği" belirtildi. Paket kapsamında polis sayısı
artırılırken, çarşaf yasaklanıyor. Camilere maddi desteğe yakın takip geliyor.
Çifte vatandaşlık hakkı iptal ediliyor. Hristiyan Birlik mensubu içişleri
bakanlarınca hazırlanan paketin önümüzdeki hafta "Berlin Açıklaması" adı
altında son halini alması bekleniyor.
Çifte vatandaşlık hakkı geri alınıyor
Gerhard Schröder'in başbakanlığı döneminde, Sosyal Demokrat Parti –
Yeşiller koalisyonunca getirilen çifte vatandaşlık hakkının geri alınması
planlanıyor. Köln'de geçen hafta
düzenlenen "Darbeye Karşı Demokrasi
Mitingi" sonrası çifte vatandaşlık konusu tartışmaları alevlenmişti.
CDU/CSU mensubu içişleri bakanlarınca hazırlanan belgede, "Yabancı
hükümetlerin politikaları için seferber olmak isteyenlere Almanya'yı terk
etmelerini salık veririz" deniliyor.
Burka ve çarşaf yasağı
Hristiyan Birlik mensubu içişleri bakanları Almanya'daki aşırı görüşlü
Müslümanlarla mücadeleye de ağırlık vermeyi öngörüyor. Burka, nikap veya
tam kapalı çarşaf gibi giysiler yasaklanacak. Camilerin aşırı örgütlerden
maddi destek almasına izin verilmeyecek.
Alman vatandaşı olmayan ve halkı
alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği saptanan kişilerin ivedilikle sınırdışı
edilmesi sağlanacak.
Polise uzun namlulu silah ve vücut kameraları
Belgeye göre Almanya genelinde polis sayısının artırılması planlanıyor. 2020
yılına kadar federal devlet ve eyaletler bünyesinde ek 15 bin polisin göreve
başlaması hedefleniyor. Kamuya açık yerler, ana cadde ve kavşaklara gözetim
kameraları yerleştirilecek. Polisler uzun namlulu silahlar ve vücut
kameralarıyla (body cam) donatılacak.
Sınırdışı kolaylaşacak
Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in terörle mücadele ve aşırılıkla
kapsamında başvurulacak önlemler paketini bugün kamuoyuna duyurması
bekleniyor. Paketin 2017'de yapılacak genel seçimler öncesinde
parlamentodan geçirilmesi öngörülüyor. "Bild" gazetesi, bu çerçevede
"potansiyel tehlikeli" olarak değerlendirilen yabancıların sınırdışı işleminin de
hızlandırılacağını bildirdi. Bunun için yasaya "kamu güvenliğine tehdit"
başlığıyla yeni bir gerekçe daha ekleneceği belirtildi.