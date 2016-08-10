Almanya'da yeni güvenlik önlemleri

30'dan fazla günlük gazetenin

oluşturduğu Yazı İşleri Ağı'nın

(RedaktionsNetzwerk) yer verdiği habere göre, Almanya'da iş başındaki

koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU), son

haftalarda peş peşe meydana gelen saldırılar üzerine harekete geçti ve

Hristiyan Birlik mensubu içişleri bakanları bir dizi yasanın sertleştirilmesini

öngören bir paket hazırladı.

Düzenlemenin "güvenlik kurumlarını aşırılık ve terörle mücadelede daha

güçlü kılmayı hedeflediği" belirtildi. Paket kapsamında polis sayısı

artırılırken, çarşaf yasaklanıyor. Camilere maddi desteğe yakın takip geliyor.

Çifte vatandaşlık hakkı iptal ediliyor. Hristiyan Birlik mensubu içişleri

bakanlarınca hazırlanan paketin önümüzdeki hafta "Berlin Açıklaması" adı

altında son halini alması bekleniyor.

Çifte vatandaşlık hakkı geri alınıyor

Gerhard Schröder'in başbakanlığı döneminde, Sosyal Demokrat Parti –

Yeşiller koalisyonunca getirilen çifte vatandaşlık hakkının geri alınması

planlanıyor. Köln'de geçen hafta

düzenlenen "Darbeye Karşı Demokrasi

Mitingi" sonrası çifte vatandaşlık konusu tartışmaları alevlenmişti.

CDU/CSU mensubu içişleri bakanlarınca hazırlanan belgede, "Yabancı

hükümetlerin politikaları için seferber olmak isteyenlere Almanya'yı terk

etmelerini salık veririz" deniliyor.

Burka ve çarşaf yasağı

Hristiyan Birlik mensubu içişleri bakanları Almanya'daki aşırı görüşlü

Müslümanlarla mücadeleye de ağırlık vermeyi öngörüyor. Burka, nikap veya

tam kapalı çarşaf gibi giysiler yasaklanacak. Camilerin aşırı örgütlerden

maddi destek almasına izin verilmeyecek.

Alman vatandaşı olmayan ve halkı

alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği saptanan kişilerin ivedilikle sınırdışı

edilmesi sağlanacak.

Polise uzun namlulu silah ve vücut kameraları

Belgeye göre Almanya genelinde polis sayısının artırılması planlanıyor. 2020

yılına kadar federal devlet ve eyaletler bünyesinde ek 15 bin polisin göreve

başlaması hedefleniyor. Kamuya açık yerler, ana cadde ve kavşaklara gözetim

kameraları yerleştirilecek. Polisler uzun namlulu silahlar ve vücut

kameralarıyla (body cam) donatılacak.

Sınırdışı kolaylaşacak

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in terörle mücadele ve aşırılıkla

kapsamında başvurulacak önlemler paketini bugün kamuoyuna duyurması

bekleniyor. Paketin 2017'de yapılacak genel seçimler öncesinde

parlamentodan geçirilmesi öngörülüyor. "Bild" gazetesi, bu çerçevede

"potansiyel tehlikeli" olarak değerlendirilen yabancıların sınırdışı işleminin de

hızlandırılacağını bildirdi. Bunun için yasaya "kamu güvenliğine tehdit"

başlığıyla yeni bir gerekçe daha ekleneceği belirtildi.