Almanya'da yeni bir kriz kapıda

2012 yılına hızlı giren Alman ekonomisi sert iniş tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel konjonktürdeki soğuma belirtilerinin girdabına kapılan Alman sanayi şirketlerinin sipariş girdileri son altı ayın en yüksek oranıyla gerileme kaydetti.

Markit Enstitüsü’nün anketine göre özel sektör yılbaşından bu yana ilk kez büyüme çizgisini terk etti. Londra’daki kuruluşun araştırmasında Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğini durgunlukla geçireceği belirtiliyor. Borç kriziyle sarsılan Euro Bölgesi’nin resesyona sürüklenmesi, ihracatının büyük bölümünü ortak para bölgesine yapan Almanya’yı fena çarptı.



Ortaklar sarsılınca



İmalat sanayinin sipariş girdisi bir ay öncesine kıyasla yüzde 1,9 oranında geriledi. Almanya Ekonomi Bakanlığı bunun 2011 yılı Kasım ayı sonrasının en yüksek oranı olduğunu duyurdu. Reuters tarafından yaptırılan araştırmada sipariş daralmasının yüzde bir olacağı tahmin edilmişken, mart ayındaki yüzde 3,2’lik artış tahminlerin bir puan üzerinde çıkmıştı.

Alman metal ve elektro endüstrisi yine de durgunluğu hafif sıyrıkla atlatmayı umuyor. Birlik başkanı Martin Kannegiesser, “çevremizdekiler kan ağlıyor ama Almanya’da çöküş beklemiyoruz” dedi. Kannegiesser yurtdışı siparişlerinin azaldığını ve birçok şirketin üretim ve satış hasılat tahminlerini düşürdüğünü sözlerine ekledi.



Borç krizi ve kötümserlik

Alman ekonomisinin omurgasını oluşturan orta ölçekli şirketlerin beklenti endeksi ani düşüş gösterdi. Beklenti endeksi bir ayda 5,7 puan düştü. Uzmanlar bunun normal aylık değişikliğin üç katına tekabül ettiğini belirtiyorlar. Büyük sanayi kuruluşları da beklentilerini düşürüp nispeten kötümser tahminlerde bulunuyor. Sanayi sektörünün moral bozukluğuna uğramasındaki baş etmenin, Yunanistan’ın geleceğinin belli olmamasının borç krizi ile ilgili endişeleri kamçılaması olduğu belirtiliyor.

Ekonomi Bakanlığı, mevsimlik etkilerden arındırılmış kapasite kullanımının yine de yılın ilk üç aylık dönemindekinin üzerinde seyrettiğini bildirirken Commerzbank sanayi sektörünün önümüzdeki aylarda üretim düzeyini koruyacağı tahmininde bulundu. Bankanın ekonomik etütler bölümünden Ralph Solveen, 2012 yılına yüksek büyüme hızıyla giren Almanya’nın bu yıl ancak yüzde 0,5 oranında büyüyebileceğini söyledi.



Siparişler geriliyor



İhracatçı bir ülke olan Almanya’nın beklentilerinin bozulmasında Çin ve Hindistan gibi önemli pazarların sürekli canlanma rotasına girememesi de rol oynuyor. Euro Bölgesi dışından alınan siparişler nisan ayında, ocak sonrasının en yüksek oranı olan yüzde 4,7 dolayında gerileme kaydetti. Resesyona sürüklenmekte olan Euro Bölgesi ülkeleri de Alman şirketlerine yüzde 1,8 oranında daha az sipariş verdi.

Ortak para bölgesinin hizmetler sektörü de oldukça kötümser. Markit Enstitüsü, sanayi sektörünün de daralmaya başlamasının Euro Bölgesi’ni negatif büyüme çizgisine ittiğini duyurdu. Yılbaşından bu yana duraklayan Euro Bölgesi’nin ikinci çeyrekte yüzde yarım puan daralması ve haziran rakamlarının tahminlerin gerisinde kalması durumunda negatif büyüme oranının daha da yüksek çıkabileceği belirtiliyor.



Almanya da etkilenecek



Markit uzmanları yılın ikinci üç aylık döneminde Almanya'nın durgunluğa sürüklenmesinin mümkün olduğu görüşündeler. BHF Bankası baş iktisatçısı Peter Meister de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan ve ortaklarına lokomotiflik yapan Almanya'nın da kriz engeline takılabileceğini söyledi. Meister, “ABD gibi büyük genç sanayi ülkelerinden gelen rakamlar da iç açıcı değil. İhracat ağırlıklı Alman endüstrisi önümüzdeki aylarda küresel konjonktür düşüşünün fren etkisini hissedecek” dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)