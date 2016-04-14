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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da yeni 5 euro tedavülde

Almanya'da demir paralara bir yenisi ekleniyor: Yeni madeni 5 eurolar bugünden itibaren tedavülde.

14 Nisan 2016 11:52

Federal Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 14 Nisan tarihinden itibaren madeni
5 eurolar, Deutsche Bank'ın yanı sıra pek çok bankada daha tedavüle girecek.

Bir yüzünde Almanya'da federal devletin simgesi kartal figürü bulunan madeni 5
euronun diğer yüzünde de dünyayı temsil eden mavi halka, onun içerisinde ise Avrupa
ve Afrika'nın merkezde görüldüğü dünya haritası bulunuyor. Mavi halka ile dış halka
arasında ise çeşitli gezegenler göze çarpıyor.

Yeni madeni paranın sahteciliğe karşı çok özel bir teknoloji ile basıldığı bildirildi.
Demir 5 euronun dış halka ve iç kısmı arasında, ışık geçiren polimer bir halka
kullanıldı.

Madeni 5 eurolardan ilk etapta 22,5 milyon adet basıldığı açıklandı. Bunlardan özel
üretim olan 250 bininin koleksiyoncular tarafından şimdiden satın alındığı açıklandı.

Almanya'da şimdiye kadar 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 centlerin yanı sıra 1 ve 2 euro madeni
paralar tedavüldeydi. 5 euroların Almanya dışındaki AB ülkelerinde basılması
beklenmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaYeniMaliye BakanlığıNisanDeutsche BankAvrupaAfrikaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/BÖ/HS

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