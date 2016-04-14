Almanya'da yeni 5 euro tedavülde

Federal Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 14 Nisan tarihinden itibaren madeni

5 eurolar, Deutsche Bank'ın yanı sıra pek çok bankada daha tedavüle girecek.

Bir yüzünde Almanya'da federal devletin simgesi kartal figürü bulunan madeni 5

euronun diğer yüzünde de dünyayı temsil eden mavi halka, onun içerisinde ise Avrupa

ve Afrika'nın merkezde görüldüğü dünya haritası bulunuyor. Mavi halka ile dış halka

arasında ise çeşitli gezegenler göze çarpıyor.

Yeni madeni paranın sahteciliğe karşı çok özel bir teknoloji ile basıldığı bildirildi.

Demir 5 euronun dış halka ve iç kısmı arasında, ışık geçiren polimer bir halka

kullanıldı.

Madeni 5 eurolardan ilk etapta 22,5 milyon adet basıldığı açıklandı. Bunlardan özel

üretim olan 250 bininin koleksiyoncular tarafından şimdiden satın alındığı açıklandı.

Almanya'da şimdiye kadar 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 centlerin yanı sıra 1 ve 2 euro madeni

paralar tedavüldeydi. 5 euroların Almanya dışındaki AB ülkelerinde basılması

beklenmiyor.