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Dünya

Almanya'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'oy' çağrısını değerlendirdi

Hakan AYTAŞ, KÖLN, 19 Ağustos (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yaptığı, “Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'e oy vermeyin” çağrısı Türkler arasında yankı buldu

19 Ağustos 2017 18:37

Hakan AYTAŞ, KÖLN, 19 Ağustos (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Almanya\'daki Türklere yaptığı, “Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller\'e oy vermeyin” çağrısı Türkler arasında yankı buldu.

Almanya\'da yaşayan Türklerin bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına uyarak 24 Eylül\'deki Federal Parlamento seçimlerinde oy kullanmayacaklarını söyledi. Bu düşüncede olanlar Almanya\'nın Türkiye karşıtı politikalarından rahatsızlıklarını ifade ettiler. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısını haklı bulmayan ve yaşadıkları ülke Almanya\'da oy kullanılması gerektiğini düşünenler de var. Almanya\'daki Türklerin bazıları ise, iki ülke arasında yaşanan gerilimin ve bu tür tartışmaların bir an önce son bulmasını diliyor.

Görüntü dökümü:

-Almanya\'da yaşayan Türklerle röportajlar

 

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