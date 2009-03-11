Almanya'da yas ilan edildi

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Winnenden kentinde bulunan Albertville Lisesi'nde Tim K. (17) adlı Almanın, 17 kişiyi öldürmesi nedeniyle yarın yas ilan edildi.



Ülke genelinde yarın bayraklar yarıya indirilecek. Öte yandan, öğrenciler okulun önüne çiçek ve mum koyarak hayatını kaybeden arkadaşlarını anıyorlar.



Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Heribert Rech yaptığı açıklamada, Tim K'nın, 8'i kız olan öğrencileri ve kadın öğretmenleri özellikle başlarından vurduğunu belirtti.



Eyaletin Eğitim Bakanı Helmut Rau da, okulun eski bir öğrencisi olan Tim K'nın çift kişiliğe sahip, dışarıya karşı vasat ve dikkat çekmeyen biri olduğunu söyledi. Tim K'nın okul arkadaşları da, kendisinin yeteneksiz biri olarak görüldüğünü ve kısa süre önce kız arkadaşının kendisini terk ettiğini belirttiler.



Alman federal meclisinin Sol Parti üyesi Hakkı Keskin bu konuda yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, insanların nasıl böyle bir şey yapabildiklerinin hiç bir zaman anlaşılamamasına rağmen, bu olayın nedenlerinin araştırılması gereğine dikkati çekti. Bu tür cinayetleri işleyenlerin genelde başarısız erkekler ve çoğu zaman

ders baskısının altından kalkamayan insanlar olduğunu belirten Keskin, şiddet içeren videoların ve aile sevgisi eksikliğinin de bunda önemli rol oynadığını savundu.



Keskin, hükümetin bu olaydan sonra bir an önce harekete geçerek okullardaki psikologların sayısını artırması gerektiğini, bunun yanı sıra sosyal pedagoglara da okullarda ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Sadi Arslan da yaptığı yazılı açıklamada, olayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "DİTİB olarak bu elim olayda hayatlarını kaybeden insanların kederli ailelerine taziyelerimizi bildirir, yaralılara acil şifa temennilerimle, birlikte yaşadığımız Alman dostlarımıza baş sağlığı dilerim" şeklinde ifade kullandı.



