Almanya'da yapacağı toplantı iptal edilen Dışişleri Bakanı'na yeni salon ayarlanacak

Türkiye ile Almanya arasında, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’in İstanbul’da tutuklanması ve ardından Türk bakanların bu ülkedeki seçmenlere hitaben yapacağı konuşmaların iptal edilmesi ile tırmanan gerilim kriz boyutuna ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Almanya’da planladıkları konuşma programlarına yerel yönetimlerce izin verilmemesinin ardından son haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “NAZİ” benzetmesi yaparak “Almanya’yı dünyaya rezil edeceğini” açıklaması ve Berlin’in “Rezilce” ifadesini de içeren sert yanıtından sonra Çavuşoğlu’nun yarın (7 Mart Salı) Hamburg’da konuşma yapacağı salon için yerel yönetimin izin vermediği haberi geldi. Daha sonra Çavuşoğlu'na başka bir salon ayarlanacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Almanya'nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı "Plaza Event Center" adlı salon yeterince yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi.

Hamburg kenti Mitte Belediyesinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, değişikliğine güvenlik sebeplerini gösterdi.

Wilhelmsburg semtinde bulunan salonda yangın alarm sisteminin bulunmadığını ileri süren sözcü, yeni bir emre kadar bu salonun kullanılamayacağını belirtti.

Bu arada Çavuşoğlu'nun konuşması için başka bir salonun ayarlandığı ancak bunun yarın açıklanacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Redhack’in Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddiasıyla paylaştığı mailleri haberleştiren Die Welt muhabiri Deniz Yücel 14 Şubat’ta çağrı üzerine gittiği emniyet müdürlüğünde gözaltına alındı, 28 Şubat’ta 'örgüt propagandası ve halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

Karara sert tepki gösteren Almanya ilk olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da katılması planlanan toplantıların yerel yönetimler tarafından iptal edildiği haberi geldi.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

Bekir Bozdağ, "Bize yapılan uygulama faşist bir uygulamadır" sözleriyle kararı eleştirirken Erdoğan, Yeşilay Ödülleri’nde yaptığı konuşmasında Deniz Yücel ile ilgili olarak, "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasında bulundu. Almanya’yı da sert ifadelerle eleştiren Erdoğan, "Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandil'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan bu konuşmasının ardından İstanbul’da düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması'nda da Almanya’ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan’ın "Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz" açıklaması Alman tarafının sert tepkisini çekti.

Adalet Bakanı Heiko Maas, Erdoğan'ın sözleri için 'rezilce ve kabul edilemez' açıklaması yaptı. Erdoğan’ın amacının ‘kışkırtma’ olduğunu savunan Maas, "Kışkırtmalara gelmemek için dikkatli olmamız lazım" dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Erdoğan’ın NAZİ benzetmesini "Böyle yersiz açıklamaları ciddiye alıp yorum bile yapmak mümkün değil" sözleriyle eleştirdi. Merkel, Nasyonal Sosyalizm suçlarının yarattığı acıyı zararsız gösterdiğini belirtti.