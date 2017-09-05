Almanya'da yangın iki can aldı (2) - GÖRÜNTÜLERLE

Temel Elcivan / Duisburg, 5 Eylül, (DHA) - Almanya\'nın Duisburg şehrinin Meiderich semtinde dün gece çıkan yangında iki kişi hayatini kaybetti, aralarında Türklerin de bulunduğu 10\'u aşkın yaralı olduğu belirtildi.

Duisburg\'daki yangında iki Roman vatandaş hayatını kaybederken, 3\'ü Türk kökenli olmak üzere 10\'u aşkın da yaralı olduğu ifade edildi. Binada oturan 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yangın saatler süren çalışmanın ardından, ancak gece saat 03:00 sıralarında kontrol altına alındı. Yanan üç katli bina, tamamen kullanılmaz hale geldi.

Dün gece saat 23:00 sıralarında yanan üç katlı binada, Türk, Roman ve Polonyalı aileler oturuyordu. Çıkan feci yangında ikinci katta oturan Romanyalı aileden 2 kişi hayatini kaybetti.

Binanın çatı katı olan 3. katta Yıldız ailesi oturuyordu. Türk aileden anne Cüriye Yıldız ağır yaralı olarak, helikopterle Bochum\'da bir hastaneye sevk edildi. Yıldız ailesinin çocuklarından Muhammet (9), Musa (18) ve Yusuf (4) yaralı olarak ayrı hastanelerde tedavi altına alındı. Aynı aileden Dilara (17) ve Emirhan (15) ise olay yerine gelen itfaiyenin brandasına atlayarak, yara almadan kurtuldu. Baba Mahmut Yıldız\'ın ise evde olmadığı ve yangın sırasında eve geldiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın öncesi binada tartışmaların, bağrışmaların yaşandığı ve henüz kimliği belirlemeyen bir gencin de, binada yaşayanları tehdit ettiği iddia edildi. Binanın bir saldırı sonucu yanma ihtimali olduğu söylenirken, apartman sakinlerine göre olayın ırkçı bir saldırı değil, başka bir husumetten kaynaklanmış olabileceği konuşuluyor.

Yangın sırasında olay yerine gelen Ahmet Türkyılmaz, \"Ben geldiğimde bina alev alev yanıyordu. Benden önce gelen bazı vatandaşlar, gelen itfaiyelerin hızlı davranmadığını söyledi. Türk aileyi ve diğerlerini tanıyordum. Çok üzüldük“ diye anlattı.

Yanan binanın yerine gelerek yıldız Ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan bağımsız Duisburg Anakent Belediye Başkan Adayı Yasar Durmuş, \"Yaşanan bu acı olaya çok üzüldük. Duyumlara göre, aksam buraya 10 yada 15 itfaiye gelmiş, ama sadece üç araç müdahale ediyormuş. Binada tutar hal kalmamış\" dedi.

Yangınla ilgili Duisburg Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken, polis de binaya girilmemesi için etrafını çevirdi.

Görüntü dökümü

-Yangın sırasında cep telefonu ile çekilmiş görüntü

-Yanan binadan görüntüler

-Polis ve vatandaşlar bina etrafında

-Ahmet Türkyılmaz ve Yasar Durmuş ile röportaj