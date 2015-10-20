Almanya'da yangın



Yetkililerce verilen bilgiye göre, Kassel kenti yakınlarındaki Gudensberg kasabasında yangın çıkan binadan 5 kişi ağır yaralı olarak kurtarılırken, 7 kişi de yangını hafif yaralarla atlattı.

Binada Bulgaristan ve Polonya'dan gelen işçilerin kaldığı belirtildi.

Polis, henüz kundaklama şüphesine yol açacak bir kanıta rastlanmadığını, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını açıkladı.

Ahşap bina yangında kül oldu. Çevredeki binalar polis tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale çalışmalarında 140'dan fazla kişi görev aldı.

Kundaklama sonucu çıkan yangınlar

Almanya'da aylardır sık sık hem boş hem de halihazırda mültecilerin yerleştirildiği yurt ve barınaklar kundaklanıyor. Ağustos ayının sonuna kadar 340 mülteci yurduna saldırı düzenlendiği tahmin ediliyor. Saldırıların bu yılın ilk sekiz ayında geçen yıldaki toplam saldırı sayısının iki katına çıktığına dikkat çekiliyor.