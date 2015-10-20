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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yangın

Almanya'nın Gudensberg kasabasında bir apartmanda çıkan yangın sonucu 5'i ağır 12 kişi yaralandı. Yabancıların kaldığı binada kundaklama ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

20 Ekim 2015 12:35


Yetkililerce verilen bilgiye göre, Kassel kenti yakınlarındaki Gudensberg kasabasında yangın çıkan binadan 5 kişi ağır yaralı olarak kurtarılırken, 7 kişi de yangını hafif yaralarla atlattı.

Binada Bulgaristan ve Polonya'dan gelen işçilerin kaldığı belirtildi.

Polis, henüz kundaklama şüphesine yol açacak bir kanıta rastlanmadığını, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını açıkladı.

Ahşap bina yangında kül oldu. Çevredeki binalar polis tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale çalışmalarında 140'dan fazla kişi görev aldı.

Kundaklama sonucu çıkan yangınlar

Almanya'da aylardır sık sık hem boş hem de halihazırda mültecilerin yerleştirildiği yurt ve barınaklar kundaklanıyor. Ağustos ayının sonuna kadar 340 mülteci yurduna saldırı düzenlendiği tahmin ediliyor. Saldırıların bu yılın ilk sekiz ayında geçen yıldaki toplam saldırı sayısının iki katına çıktığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya GudensbergKasselGudensbergBulgaristanPolonyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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