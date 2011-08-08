Almanya'da yabancıları kızdıracak afişler

T24 - Aşırı sağcı Almanya Milliyetçi Demokratik Partisi (NPD), 18 Eylül'de yapılacak olan Berlin eyalet meclisi seçimleri için yürüttüğü kampanyada yabancı düşmanlığını içeren seçim afişleri kullandı.
Berlin'de hafta sonunda asılan seçim afişlerinden birinde, üzerinde "memleketinize iyi yolculuklar" yazan ve uçan bir halının üzerinde oturan başörtülü bir kadın, sarıklı bir erkek ile bir zencinin karikatür çizimleri yer alıyor. Benzer bir afiş daha önceki seçim kampanyalarında da kullanılmıştı.
NPD Genel Başkanı Udo Voigt'u bir motosikletin üzerinde otururken gösteren ve üzerinde "gaz ver" yazılı bir diğer seçim afişi, Nazi dönemindeki gaz odalarını hatırlattığı için birçok politikacıdan büyük tepki gördü.
Aşırı sağcı partinin seçim kampanyası için hazırladığı ve internet sitesinde yayımladığı bir videodaysa, ezan sesi eşliğinde başörtülü kadınlar ve Türk bayrağı gösterilerek, "Biz Almanlar kendi mahallelerimizde yabancı hale geldik. Buna daha ne kadar tahammül edeceğiz" deniliyor.
Bu arada, Berlin'deki seçimlere katılacak olan aşırı sağcı "Bürgerbewegung Pro Deutschland" adlı başka grup, seçim afişleri için, ülkede yaşayan Müslüman göçmenleri eleştiren Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Thilo Sarrazin'i kullanıyor.
Grubun hazırladığı seçim afişlerinde bir cami, kırmızı bir daire içine alınmış ve üzeri bir şeritleçizilmiş olarak gösteriliyor, altında da "Thilo'nun tezleri için sandık başına" ifadesi yer alıyor.