-ALMANYA'DA YABANCILARA PARMAK İZLİ İKAMET KARTI BERLİN (A.A) - 18.09.2010 - Alman hükümetinin, ülkede yaşayan, AB vatandaşı olmayan yabancılar için üzerinde parmak izi ve fotoğrafın bulunduğu elektronik ''ikamet kartı'' çıkarmayı planladığı bildirildi. Die Welt gazetesinin haberinde, hükümetin, ABD, Türkiye veya İsviçre gibi AB ülkesi olmayan ülkelerden gelen yabancılar için öngörülen ve kredi kartı boyutunda olması düşünülen elektronik ''ikamet kartının'' üzerinde bulunan çipin içinde, kart sahibinin parmak izinin ve fotoğrafının yer alacağı ifade edildi. Kartın geçerlilik süresinin 10 yıl olacağı belirtildi. Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) iç politika uzmanı Hans-Peter Pohl, söz konusu uygulama ile Almanya'da yaşayan 4,3 milyon üçüncü ülke vatandaşının parmak izi vermek zorunda kalacağını ifade etti. Elektronik ''ikamet kartı'' fikrinin Brüksel'de alınan karar çerçevesinde AB yönetmeliği olduğu ve 1 Mayıs 2011'e kadar uygulamaya geçmesinin istenildiği belirtilen haberde, böylelikle AB ülkelerinde yaşayan yabancıların ikamet durumlarının kayıt altına alınmak istenildiği kaydedildi. Haberde, Almanya İçişleri Bakanlığının da kartı uygulamaya geçirmek için çalışmalara hız verdiği ve kartın Almanya genelinde 19 Yabancı Dairesi'nde bu yıl içinde deneneceği belirtildi. İçişleri Bakanlığının kart ile yasa dışı göçü engellemek ve bununla daha iyi mücadele etmeyi ümit ettiği ifade edilen haberde, polisin de daha hızlı bir şekilde kimlik kontrolü yapabileceği kaydedildi. Yeni ''ikamet kartı'' için yabancıların ne kadar para ödeyeceğinin ise henüz belli olmadığı bildirildi.