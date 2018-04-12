Almanya'da yabancı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre ülkede yaşayan yabancı sayısı 2017 yılında rekor seviyeye çıktı ve yaklaşık 10 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Daire, yabancıların sayısının artmasının temel nedeni olarak, Avrupa Birliği'nden yaşanan göçü gösterdi. AB ülkelerinden yaşanan göçte 439 bin kişilik artış yaşanırken, en fazla göç Polonya, Romanya ve Bulgaristan'dan alındı. Yabancıların toplam nüfusa oranı ise yüzde 13'ün biraz altında kaldı.

Ülkede yaşayan yabancı sayısının 2017 yılında bir önceki yıla göre 585 bin kişi arttığı ve artış oranının yüzde 5,8 olarak kaydedildiği bildirildi. Yabancı sayısındaki artışta on yıllık ortalamanın 388 bin olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede yaşayan yabancı sayısındaki artış 2016'da yüzde 13 olarak kaydedilmişti. Öte yandan AB dışındaki ülkelerden göç azalırken, üçüncü ülkelerden 2017 yılında 163 bin kişinin Almanya'ya geldiği belirtildi. 2016 yılında üçüncü ülkelerden Almanya'ya 665 bin kişi göç etmişti. Suriye, Irak ve Afganistan'dan Almanya'ya gelen kişi sayısının da azaldığı bildirildi.

epd/SSB,BK

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