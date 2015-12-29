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Dünya

Almanya'da yabancı karşıtı parti yükselişte!

Yapılan anketler Almanya için Alternatif partisinin bir haftada oylarını bir puan artırdığını gösterdi

29 Aralık 2015 16:20

Avrupa’da sağ popülist partiler rağbet görmeye devam ediyor. Almanya'da yapılan anketler, yabancı karşıtı politikalarıyla bilinen Almanya için Alternatif'in (AfD) oylarını hızla artırdığını gösterdi. Anketler, Meclis'te ana muhalefet partisi olarak görev yapan Yeşiller ve Sol Partisi'nin oy oranına yaklaşan AfD'nin oranını yüzde 9 olarak gösterdi.

Seçim barajının yüzde 5 olduğu Almanya'da yapılan anketlere göre AfD, önceki hafta yüzde 8 civarında olan oranını geçtiğimiz hafta bir puan artırdı.

Hürriyet’in haberine göre son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre AfD'nin oy oranı Meclis'te bulunan muhalefet Yeşiller ve Sol Partisi ile aynı orana yükseldi. Emnid adlı kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete göre AfD'nin oy oranı yüzde dokuza çıktı. Bir hafta öncesine göre yüzde bir oranında desteğini artıran AfD, Federal Meclis'te grubu bulunan Yeşiller'i yakaladı. Yeşillerin de kamuoyu yoklamalarına göre oy oranı yüzde dokuz.

 

Ana muhalefet ile arasında 1 puan fark var

 

Mecliste ana muhalefet partisi olan Sol Parti ile AfD arasındaki oy oranı farkı ise sadece yüzde bir. Sol Parti'nin oy oranı yüzde 10 olarak tahmin ediliyor.

Almanya'da hükümeti oluşturan Hıristiyan Demokrat Partisi ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi son yoklamalara göre halk arasındaki desteği ise yüzde 39'a çıktı.

Başbakan Angela Merkel'in partisinin genel kurultayında yaptığı konuşmanın seçmen nezdinde destek bulduğu ve oylarının da bu yüzden arttığı sanılıyor.

Hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) oy kaybı sürüyor. SPD'nin şimdi seçim olsa alacağı oy oranı yüzde 24 olarak hesaplanıyor.

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