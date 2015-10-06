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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yabancı düşmanı Pegida'dan gövde gösterisi

Yabancı ve İslam düşmanı Pegida hareketinin Dresden'de düzenlediği mitinge binlerce kişi katıldı.

06 Ekim 2015 12:52


Kısaca Pegida olarak anılan "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" hareketinin Dresden'de düzenlediği mitinge katılanların Alman bayrakları ve sığınmacılara karşı sloganların yer aldığı döviz ve pankartlar taşıdıkları gözlendi. Mitingde Pegida hareketinin kurucusu Lutz Bachmann da kürsüye çıktı.

Pegida kurucusu yargılanıyor

Bachmann hakkında bir süre önce "halkı kin ve nefrete kışkırttığı" iddiasıyla dava açılmıştı. İddianamede Bachmann’ın 2014 sonbaharında yazdığı, ocak ayında ortaya çıkan Facebook paylaşımlarında yabancılara dair kullandığı hakaret niteliğindeki ifadelere atıfta bulunularak, Bachmann’ın kamu huzurunu bozmayı göze aldığı, sığınmacıların insanlık onuruna saldırdığı, hakaret ve kötü niyetli aşağılamalarla sığınmacılara karşı nefreti körüklediği belirtilmişti.

'Aşırı sağcı terör tehdidi'

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, geçen ay verdiği bir demeçte, sığınmacılara karşı şiddetin arttığına dikkat çekerek "Aşırı sağcı terör tehdidiyle karşı karşıyayız" uyarısında bulunmuştu. Almanya Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt de sığınmacı karşıtı protestolarla bağlantılı olarak aşırı sağcı terörizm tehdidine dikkat çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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